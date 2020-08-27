Захворюваність на коронавірус може вирости у Запоріжжі, Черкасах, Чернігові.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

– Ми відстежуємо показники, що вказують на динаміку, щоб ми могли впливати на ситуацію через нашу систему, щоб на місцях думали, де росте захворюваність, чому росте і як. І ми можемо попереджати регіони, де найбільш небезпечна ситуація і де буде наступний спалах, – сказав він.

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МОЗ регулярно інформує регіони про результати моніторингу ситуації з поширенням коронавірусу.

– Однак питання, знову ж таки, органів місцевого самоврядування, місцеві вибори. Це впливає на рішення, хоча на початку епідемії, в березні-квітні, такого не було, – сказав він.

МОЗ змінить фінансування

У Міністерстві охорони здоров’я України повідомили, що можуть знизити фінансування тим лікарням, які безпідставно госпіталізують пацієнтів з коронавірусом.

Лікарням не платять за кількість пацієнтів з коронавірусом або тих, хто одужав. Тому, підвищуючи число госпіталізацій, не можна отримувати більше грошей.