27 серпня з 16.00 до 19.00 на ділянці траси М-06 Київ-Чоп, між селами Крупець та Михайлівка Радивилівського району Рівненської області, обмежать рух транспорту.

Обмеження повязані з проведенням планових навчань та переміщенням військової техніки Повітряних сил ЗСУ.

У навчання візьме участь особовий склад, озброєння, військова техніка, а також авіаційна складова військових частин повітряного командування Центр.

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Після проведення навчань рух на ділянці відновлять.

Вдосконалення ЗСУ

Збройні сили України постійно проводять навчання та вдосконалюють своє озброєння.

У серпні українські військові прийняли на озброєння ракетний комплекс 360МЦ Нептун, який може стати невід’ємною частиною стримуючої зброї ЗСУ.

Відповідний наказ підписав очільник Міноборони Андрій Таран.

Джерело: Повітряне командування Центр