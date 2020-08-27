Погода на 1 вересня в Україні потішить сонцем і теплом, проте будуть населені пункти, де у перший осінній день пройдуть дощі.
Факти ICTV підготували попередній прогноз погоди на День знань.
У вівторок, 1 вересня, погода у Києві буде теплою і без опадів. У місті буде сонячно, температура вдень підніметься до +26°.
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Погода у регіонах України на 1 вересня:
- Вінниця – сонячно, +31°;
- Дніпро – сонячно, +33°;
- Донецьк – сонячно, +32°;
- Житомир – сонячно, +27°;
- Запоріжжя – сонячно, +33°;
- Івано-Франківськ – сонячно, +30°;
- Кропивницький – сонячно, +34°;
- Луганськ – сонячно, +33°;
- Луцьк – хмарно, можливі дощі з розами, +24°;
- Львів – мінлива хмарність, +26°;
- Миколаїв – мінлива хмарність, +27°;
- Одеса – сонячно, +30°;
- Полтава – сонячно, +31°;
- Рівне – мінлива хмарність, можливі дощі з грозами, +24°;
- Суми – сонячно, +29°;
- Тернопіль – мінлива хмарність, можливі дощі з грозами, +30°;
- Ужгород – мінлива хмарність, +31°;
- Херсон – мінлива хмарність, можливі дощі, +34°;
- Харків – сонячно, +32°;
- Хмельницький – сонячно, +31°;
- Черкаси – сонячно, +30°;
- Чернігів – мінлива хмарність, можливі дощі з грозами, +21°;
- Чернівці – сонячно, +31°.
Погода у вересні 2020
За прогнозами синоптиків, погода у вересні 2020 буде теплою і сонячною.
Літо затримається в Україні до кінця першого осіннього місяця.
Відносно теплою буде і зима.
Джерело: gismeteo.ua