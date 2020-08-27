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Факти / Україна

Переважно сонячно: погода на 1 вересня в Україні

Погода на 1 вересня в Україні потішить сонцем і теплом, проте будуть населені пункти, де у перший осінній день пройдуть дощі.

Факти ICTV підготували попередній прогноз погоди на День знань.

У вівторок, 1 вересня, погода у Києві буде теплою і без опадів. У місті буде сонячно, температура вдень підніметься до +26°.

Читайте: У яких регіонах і містах діти підуть до школи 1 вересня – правила МОЗ

Погода у регіонах України на 1 вересня:

  • Вінниця – сонячно, +31°;
  • Дніпро – сонячно, +33°;
  • Донецьк – сонячно, +32°;
  • Житомир – сонячно, +27°;
  • Запоріжжя – сонячно, +33°;
  • Івано-Франківськ – сонячно, +30°;
  • Кропивницький – сонячно, +34°;
  • Луганськ – сонячно, +33°;
  • Луцьк – хмарно, можливі дощі з розами, +24°;
  • Львів – мінлива хмарність, +26°;
  • Миколаїв – мінлива хмарність, +27°;
  • Одеса – сонячно, +30°;
  • Полтава – сонячно, +31°;
  • Рівне – мінлива хмарність, можливі дощі з грозами, +24°;
  • Суми – сонячно, +29°;
  • Тернопіль – мінлива хмарність, можливі дощі з грозами, +30°;
  • Ужгород – мінлива хмарність, +31°;
  • Херсон – мінлива хмарність, можливі дощі, +34°;
  • Харків – сонячно, +32°;
  • Хмельницький – сонячно, +31°;
  • Черкаси – сонячно, +30°;
  • Чернігів – мінлива хмарність, можливі дощі з грозами, +21°;
  • Чернівці – сонячно, +31°.

Погода у вересні 2020

За прогнозами синоптиків, погода у вересні 2020 буде теплою і сонячною.

Літо затримається в Україні до кінця першого осіннього місяця.

Відносно теплою буде і зима.

Джерело: gismeteo.ua

Фото: Dreamstime

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