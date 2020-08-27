Погода на 1 вересня в Україні потішить сонцем і теплом, проте будуть населені пункти, де у перший осінній день пройдуть дощі.

Факти ICTV підготували попередній прогноз погоди на День знань.

У вівторок, 1 вересня, погода у Києві буде теплою і без опадів. У місті буде сонячно, температура вдень підніметься до +26°.

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Погода у регіонах України на 1 вересня:

Вінниця – сонячно, +31°;

Дніпро – сонячно, +33°;

Донецьк – сонячно, +32°;

Житомир – сонячно, +27°;

Запоріжжя – сонячно, +33°;

Івано-Франківськ – сонячно, +30°;

Кропивницький – сонячно, +34°;

Луганськ – сонячно, +33°;

Луцьк – хмарно, можливі дощі з розами, +24°;

Львів – мінлива хмарність, +26°;

Миколаїв – мінлива хмарність, +27°;

Одеса – сонячно, +30°;

Полтава – сонячно, +31°;

Рівне – мінлива хмарність, можливі дощі з грозами, +24°;

Суми – сонячно, +29°;

Тернопіль – мінлива хмарність, можливі дощі з грозами, +30°;

Ужгород – мінлива хмарність, +31°;

Херсон – мінлива хмарність, можливі дощі, +34°;

Харків – сонячно, +32°;

Хмельницький – сонячно, +31°;

Черкаси – сонячно, +30°;

Чернігів – мінлива хмарність, можливі дощі з грозами, +21°;

Чернівці – сонячно, +31°.

Погода у вересні 2020

За прогнозами синоптиків, погода у вересні 2020 буде теплою і сонячною.

Літо затримається в Україні до кінця першого осіннього місяця.

Відносно теплою буде і зима.

Джерело: gismeteo.ua