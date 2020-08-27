Станом на 25 жовтня коронавірусом в Україні можуть інфікуватися 360 тис. людей. Суттєве збільшення хворих – фактично втричі – можливе, за песимістичним сценарієм, згідно з даними моніторингу програмно-апаратного комплексу СОТА.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов під час наради щодо питання прогнозування поширення Covid-19 в Україні.

Водночас він наголосив, що такий сценарій можливий, якщо українці ігноруватимуть правила карантину.

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Коронавірус в Україні 27 серпня

З початку епідемії станом на 27 серпня на коронавірус захворіли 112 059 українців. За останню добу додалося 1 974 нових пацієнти.

Окрім того, померли за день від ускладнень 49 хворих, що є рекордним показником смертності за весь час пандемії.

Повністю одужали 53 454 пацієнти, з яких 763 – за добу.