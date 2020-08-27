Шляхи виходу з кризи у зв’язку з військовими діями на Донбасі має напрацьовувати парламент спільно з експертами. А всі переговори на міжнародному рівні повинні вестися відкрито й лише в інтересах України. Про це під час Всеукраїнського з’їзду політичної партії ЗА Майбутнє заявив її лідер Ігор Палиця.

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– Ми будемо вимагати припинення кулуарного спілкування у Мінську, ми будемо вимагати припинення базування нашої зовнішньої політики на Мінських угодах та перенесення цього питання в парламент, де буде напрацьовано 4-5 варіантів виходу з кризи і тільки на загальноукраїнському референдумі громадяни будуть вирішувати, що робити з Донбасом. Наша зовнішня політика має відстоювати тільки інтереси України! – сказав Ігор Палиця.

Нагадуємо, нещодавно Факти ICTV писали про те, що партія ЗА Майбутнє назвала власний рецепт виходу з кризи.