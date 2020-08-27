В Україні за добу від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 49 людей. Це найбільший добовий показник щодо смертності за весь час пандемії.

За добу виявили ще 1 974 нових випадків коронавірусу, усього в Україні 112 059 хворих.

Серед антилідерів за кількістю хворих – Івано-Франківщина, Київ та Харківщина.

Коронавірус у Києві

За добу у столиці зафіксували 220 нових випадків коронавірусу. Усього у столиці 12 448 випадків Covid-19 за весь час пандемії.

У Києві закриватимуть школи, якщо хтось з вчителів захворіє на коронавірус.

Карантин в Україні

Колективний імунітет від коронавірусу неможливо виробити, як і від будь-якої іншої хвороби. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

МОЗ погрожує знизити фінансування тим лікарням, які безпідставно госпіталізують пацієнтів з коронавірусом.

В Україні можуть знову запровадити жорсткий карантин на тлі зростання кількості нових випадків коронавірусу.

В Україні не буде впроваджуватися імунний паспорт, оскільки це недоцільно.

Український музикант Сергій Бабкін повідомив, що він разом із дружиною Сніжаною інфікувалися коронавірусом.

Нові правила пропуску з окупованих територій

Всі, хто прибувають з тимчасово окупованих територій України повинні мати страховий поліс, пройти самоізоляцію або зробити ПЛР-тест.

Поліс повинен бути виданий страховою компанією, зареєстрованою в Україні.