Список канцелярії в школу: що потрібно купити дитині

Навчальний рік в Україні традиційно розпочнеться 1 вересня. До початку нового навчального сезону 2020/2021 залишається небагато часу, тому вже варто продумати, що потрібно дитині для школи.

Канцелярія для школи – невід’ємна річ і її потрібно багато, тому рішуче можна закуповувати деякі приладдя одразу оптом.

Факти ICTV підготували список канцелярії для школи, щоб ви точно нічого не забули.

Для письма:

ручки для письма

кольорові ручки

прості олівці

кольорові олівці

коректор

гумка

стругачка

гумка

лінійка

пенал

Для малювання:

альбом для малювання

фломастери

маркери

фарби (гуаш, акварель)

пензлики

палітра

баночка для води

Читайте: Скільки коштує зібрати дитину до навчального року 2020: ціни на одяг і канцелярію

Для уроків праці:

картон

кольоровий папір

білий папір

пластилін

клей (рідкий і клей-олівець)

скоч

пензлик для клею

ножиці

Інше:

Щоденник та обкладинка

зошити у клітинку на 18-24 аркуші

зошити у лінію на 18-24 аркуші

зошити на 12 аркушів в клітинку і лінійку

зошит на 48 аркушів

зошит для нот

обкладинки для зошитів.

обкладинки для підручників

папка для зошитів

блокнот для нотаток

Навчальний рік 2020/2021

За рішення уряду, навчальний процес в Україні розпочнеться 1 вересня, однак проходитиме дистанційно у тих регіонах, які потраплятимуть до червоної зони карантину.

Загалом, як зауважив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, 1 вересня в Україні почнеться “нормальний” навчальний рік.