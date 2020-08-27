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Факти / Україна / Суспільство

Студентам-медикам обмежать лекції у лікарнях

Міністерство охорони здоров’я рекомендує вищим навчальним закладам запобігати спалахам коронавірусної хвороби у студентських гуртожитках і мінімізувати заняття студентів-медиків у лікарнях.

Заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак на брифінгу 27 серпня заявила, що порадившись з ректорами університетів, вирішили обмежити лекційні заняття у лікарнях.

– Ми рекомендуємо дуже прицільно звернути увагу на попередження спалахів у гуртожитках, де проживають студенти, – наголосили у МОЗ.

Освітні заклади отримали рекомендації, як організувати освітній процес під час епідемії і в середніх школах, і в студентському середовищі.

Читайте: МОЗ уточнив вимоги до роботи шкіл і садків залежно від зони карантину

Навчання під час пандемії

Чи підуть діти у школу 1 вересня, залежатиме від того до якої зони карантину належить навчальний заклад.

В Україні з 1 вересня не працюватимуть винятково ті школи, що належать до адміністративно-територіальних одиниць, у яких встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

Школи з інших трьох зон працюватимуть у звичайному режимі, але з певним переліком правил.

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