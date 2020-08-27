У Київській області можуть посилити карантин через зростання кількості хворих на коронавірус.

Станом на 27 серпня у регіоні зафіксували 5 304 випадків коронавірусу. Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації.

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– Ситуація щодня погіршується, показники захворюваності стрімко ростуть. 26 серпня у нас уже шість померлих від ускладнень коронавірусу, – сказано в ньому.

ОДА повідомляє, що частина області вже у помаранчевій зоні небезпеки поширення хвороби.

– Ще частина – у жовтій. Є серйозні передумови для подальших обмежень, – додали в ОДА.

Статистика МОЗ

Завантаження ліжок пацієнтами з Covid-19 26 серпня перевищує поріг у 50% у 10 регіонах. Серед них є Київська область.

Кількість нових випадків на 100 тис. населення за 14 днів перевищує встановлений показник у 40 осіб у 15 областях та Києві.

Джерело: КОДА