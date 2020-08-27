У Києві провели дослідження води на наявність Covid-19 – результати

У Києві у рамках всесвітньої ініціативи були проведені дослідження стічних вод на наявність коронавірусу.

За даними Київводоканалу, впродовж липня-серпня 2020 року було відібрано 30 різних зразків стічних вод у п’яти містах України, зокрема у Києві.

Для цього дослідження відбирали композитні проби стічних вод, що надходять до очисних споруд. Також у лабораторії дослідили воду після її очищення. Аналіз проводила генетична лабораторія Diagen, яка розташована у Києві.

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За результатами досліджень води на наявність вірусу Covid-19, у жодній з проб не було виявлено SARS-COV-19.

– SARS-COV-19 не було виявлено у жодній з проаналізованих проб, як у неочищених, так і в очищених водах. Ці дані будуть передані в базу даних Norman, як науковий внесок України, – йдеться у повідомленні Київводоканалу.

Також у компанії зазначили, що через погіршення ситуації навколо коронавірусу та збільшення кількості хворих будуть проведені повторні дослідження стану води. А усі об’єкти щодо очищення води працюють у штатному режимі з дотриманням усіх гігієнічних норм.

Коронавірус в Україні

Станом на 27 серпня в Україні виявили 1 974 нових випадків коронавірусу. Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 2 403 хворих, за минулу добу – 49. Повністю одужали 53 454 пацієнти, за добу – 763 осіб.

Найбільша кількість хворих у Львівській області – 13 763, Києві – 12 468, Чернівецькій області – 9 700 та Рівненській – 8 818.

Джерело: Київводоканал