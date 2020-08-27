У звичайних залізничників “імунітет”: Криклій очікує на скорочення в Укрзалізниці

Укрзалізниця має провести оптимізацію чисельності підприємства, адже на ньому працює багато зайвого адміністративного персоналу.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час представлення новопризначеного голови правління Укрзалізниці Володимира Жмака.

– Але ми не маємо казати про оптимізацію чисельності наших базових працівників, на плечах яких фактично тримається найбільша за кількістю працівників структура. Саме машиністи, провідники, звичайні залізничники – це ті, кого програма оптимізації не має стосуватися, – сказав міністр.

Криклій також висловив сподівання, що IT-рішення дуже швидко стануть фундаментальними змінами в роботі Укрзалізниці.

– Диспетчеризація, електронні сервіси, заміна, де це можливо, якихось ручних рішень на автоматизовані – це має бути присутнє в усіх підрозділах Укрзалізниці, – сказав міністр.

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Призначення Жмака

26 серпня Кабінет міністрів призначив Володимира Жмака головою правління акціонерного товариства Українська залізниця.

Зі свого боку Жмак заявив, що планує розділити Укрзалізницю на чотири окремі компанії в складі холдингу.

Також новопризначений голова правління бачить необхідність у симпліфікації та стандартизації тарифів на вантажні залізничні перевезення та продажу заводів, санаторіїв та лікарень Укрзалізниці.