Новопризначений голова правління Укрзалізниці Володимир Жмак вважає необхідними симпліфікація і стандартизацію тарифів на вантажні залізничного перевезення.

– Авіаційні компанії нараховують плату незалежно від того, що везе літак, вартість розраховується за тарифом тонна-кілометр перевезень. Так повинно бути і в Укрзалізниці для магістральних ділянок. Для руди, піску, щебеню або комп’ютерів – вартість повинна базуватися на тарифі тонна-кілометр. Для маневрових – просто плата за тонну, – пояснив він.

За його словами, бізнес також зацікавлений в тому, щоб вантаж доїхав швидше, оскільки за рахунок обороту компанії заробляють більше грошей, ніж економлять на дешевих тарифах.

– Тариф тонна-кілометр повинен бути єдиним. Але він повинен бути економічно обґрунтованим і прорахованих. Зараз УЗ просто не може порахувати ці тарифи, тому що локомотиви перебувають в розпорядженні дирекції, вагони – в іншій філії або приватні, або ще якісь, і скласти економічно обґрунтовану вартість вони не можуть. Я хочу створити групу із залученням фахівців для розрахунку тарифу, – підкреслив Жмак.

Він зазначив, що не виключає, що для низки груп товарів тарифи не знизяться. Жмак також анонсував введення знижки на обсяг перевезень від єдиного тарифу.

Новопризначений глава УЗ підкреслив, що хоче, щоб компанія займалася насамперед профільним бізнесом: локомотивами, вагонами, інфраструктурою і диспетчеризацією.

– Все інше – це не Укрзалізниця. Санаторії, профілакторії, лікарні, пральні, піщані кар’єри, заводи – це не УЗ, це непрофільні активи. Їх потрібно відчужувати – шляхом продажу та приватизації, – вважає Жмак.

На його думку, від приватизації непрофільних активів виграють усі сторони.

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Також Жмак виділив чотири вертикально-інтегровані бізнес одиниці.

– Я хочу виділити в Укрзалізниці чотири вертикально-інтегровані бізнес-одиниці, з окремими балансами, які здатні порахувати свої доходи і збитки: це вантажні перевезення, пасажирські перевезення, інфраструктура, і моя новація – окремо вивести контейнерні перевезення, – сказав він.

Після цього, як розповів Жмак, ці бізнес-одиниці повинні перетворитися в окремі компанії в складі холдингу УЗ.

– Для цього вони повинні мати все для здійснення своєї діяльності. У керівника вантажних перевезень повинні бути і локомотиви, і вагони. А не як зараз: він йде за локомотивами направо, а за вагонами – наліво, – додав новий глава компанії.

Крім того Жмак вважає за необхідне зміну корпоративної структури компанії.

– Для здійснення тих завдань, які я ставлю, мені потрібна ієрархічно правильно побудована система, де у мене є можливість ухвалювати рішення і відповідати за діяльність всього правління, а не лише тих підрозділів, які знаходяться піді мною, – зазначив Жмак.

За його словами, про це він проситиме наглядову раду на стадії підписання контракту і наділення його повноваженнями.

Новий глава УЗ

26 серпня 2020 року Кабінет міністрів України затвердив кандидатуру Володимира Жмака на посаду голови правління ПАТ Укрзалізниця.

До цього він був головою наглядової ради аеропорту Бориспіль.