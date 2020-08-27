Затримання хасидів у Борисполі не було – пояснення ДПСУ

Інформація про затримання понад сотні громадян Ізраїля в аеропорту Бориспіль не відповідає дійсності.

Інцидент стався в середу, 26 серпня: до України прилетіли 116 хасидів, 12 з яких отримали відмову у в’їзді.

Зазначається, що це було не затримання, а процедура прикордонного оформлення.

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Як повідомив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, прикордонники діяли відповідно до норм українського законодавства.

– Окрім документів, які дають право перетнути кордон, іноземці також повинні чітко повідомити мету поїздки в нашу державу. Якщо ж така мета відсутня, іноземцям може бути відмовлено у в’їзді на територію України, – пояснив спікер.

Обмеження паломництва хасидів до Умані

25 серпня за результатами наради Офісу президента було ухвалено рішення про обмеження паломництво хасидів до Умані на святкування Рош га-Шана 2020.

На тлі пандемії коронавірусу та карантину, який діє в Україні ще з 12 березня, приїзд тисяч хасидів без можливості надання необхідних умов для обсервації може спровокувати масштабний спалах Covid-19.

Як зазначили в Офісі президента, таким було безпосереднє прохання прем’єр-міністра Ізраїля.

Згідно зі статистикою країни, кожен третій пацієнт з коронавірусом належить до ортодоксальної течії іудаїзму.