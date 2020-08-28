Коронавірус в Україні 28 серпня 2020: оперативна статистика МОЗ

Станом на 28 серпня в Україні зафіксували 114 497 випадків коронавірусу.

За минулу добу стало відомо про інфікування ще 2 438 осіб.

За минулу добу 48 осіб померли від ускладнень Covid-19. Загалом уже відомо про 2 451 жертву коронавірусу.

Водночас 866 людей одужали за добу. За час епідемії хворобу перемогли 56 963 людини.

Нині в Україні Covid-19 хворіє 56 963 особи, що на 1 154 більше, ніж днем раніше.

Найбільшу кількість виявлених випадків Covid-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (251), в Харківській (242), Тернопільській (233), Львівській (215), Одеській (214), Івано-Франківській (176) областях.

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Коронавірус 27 серпня

Для порівняння, коронавірус в Україні 27 серпня виявили у 1 974 осіб, а загальна кількість хворих зросла до 112 059.

Найбільше нових випадків захворювання Cоvid-19 станом на 27 серпня було зафіксовано у Харківській (218), Львівській (203), Одеській (185) областях та Києві.