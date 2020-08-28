Грузинсько-український політик Міхеіл Саакашвілі, який нині займає посаду голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України заявив про те, що повертається в рідну Грузію.

Він знову прагне стати частиною грузинської політики, але водночас не приховує бажання і надалі допомагати Україні.

Та повернення Саакашвілі до Грузії може затягнутися.

Факти ICTV розповідають, чому політик вирішив повернутися до Грузії, і чого очікувати від цього рішення.

Міхеіл, повертайся

Нещодавно в ЗМІ почали розповсюджувати інформацію щодо повернення Саакашвілі в Грузію. Повірити в це було важко, адже лише 7 травня він вступив на посаду голови Виконавчого комітету Національної ради реформ.

27 серпня грузинсько-українських політик вирішив покласти край чуткам і підтвердити інформацію про повернення до Грузії.

– Я знаю, що моя робота як президента не була даремною, і чимало з того, що ми зробили, збережено і сьогодні працює. Але коли я чую про події в Грузії, то точно знаю, що ми можемо жити набагато краще, і кожен грузин може бути набагато заможнішим. І разом у нас це вийде. Я повертаюся, – написав Саакашвілі у Facebook.

Він додав, що його президентство не пройшло без помилок і вибачився за них.

Нова кар’єра в Грузії

Якщо все пройде гладко, то Саакашвілі може знову стати впізнаваним обличчям у грузинській політиці.

У коментарі Фактам ICTV політолог Ігор Рейтерович заявив, що партія третього президента Грузії може зайняти значне місце у парламенті.

– У його політичної сили там дуже непогані шанси на парламентських виборах. Оскільки він не брав активної участі безпосередньо в публічній політиці Грузії, то це мало не дуже позитивний вплив. Можливо, він побачив невелику “шпаринку”, шанс, який може йому дозволити повернутися в політику Грузії, як очільник, наприклад, найбільшої політсили за результатами парламентських виборів, – каже він.

Нині повернення Саакашвілі до Грузії, попри його заяви, й досі під питанням. Якщо ж він все ж покине Україну, то можна впевнено сказати, що шлях назад для нього буде закритий.

В нашій країні він відзначився багатьма скандалами і не показав значного результату на тих постах, які йому доручали.

Фактично цей крок Саакашвілі – завершення його політичної кар’єри в Україні, адже спроба взяти участь у політичному житті країни виглядатиме щонайменше дивно.

– Якщо він насправді поїде в Грузію і братиме участь у виборах, то це буде кінець його політичної кар’єри в Україні. Ба більше – це буде безславний кінець. Бити себе в груди і говорити, що “я громадянин України, я готовий” тощо, а потім змінити вподобання і повернутися в іншу країну і знову почати займатися політичною діяльністю, навіть з морально-етичної точки зору виглядатиме дуже погано, – розповідає політолог.

Так грузинсько-український політик робить себе менш надійним. Керівництво України точно дивитиметься на нього з більшою підозрою, адже коли людина змінює не лише посади, а й країни, як рукавички, – це не викликає довіри.

Та й нині постає питання, чи дозволять Саакашвілі вести політичну діяльність у Грузії. В цій країні за ним “боржок”.

Холодний прийом

Поверненням до Грузії Саакашвілі вирішив знову зробити свою персону центром уваги, але цього разу повернутись до грузинського народу.

Війна з Порошенком в Україні для нього завершилася і тепер не буде жодних судів, жодних проривів кордону. А спроба провести свою політичну силу до парламенту не увінчалася успіхом.

І хоча посаду для Саакашвілі обрали непогану, в медіа його вже не так часто обговорюють, його українська партія не запам’яталася більшості громадян. Загалом, він не отримав ті посади і повноваження, на які розраховував.

Та повернення в Грузію заради нового шансу у політиці може так і не відбутися. У 2018 році Саакашвілі заочно засудили до шести років ув’язнення за організацію нападу на депутата Валерія Гелашвілі.

Також йому заочно винесли вирок у справі щодо вбивства співробітника банку Сандро Ґірґвліані. За перевищення службових повноважень Саакашвілі отримав ще три роки.

І ці обставини точно не сприятимуть “мирному” поверненню третього президента Грузії на батьківщину.

– Проти нього відкрито дуже багато кримінальних справ. Ймовірність того, що його затримають і ув’язнять є, і достатньо високою, – висловлює думку Рейтерович.

Ще однією проблемою політолог вбачає те, з яким паспортом Саакашвілі спробує виїхати в Грузію. Він постійно казав, що у нього нині лише один паспорт – України.

Якщо його заарештують з українським паспортом, то постане питання “визволення” громадянина України. А президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що готовий боротися за життя кожного українця.

Поїде з грузинським паспортом – постане питання про те, яке взагалі право мав Саакашвілі бути українським чиновником. Так, це громадянство йому ще доведеться “повернути”, але нині таку можливість не можна відкидати.

Та й не всі справи проти нього в Грузії закриті, в деяких й досі йдуть розслідування, тому дев’ять років позбавлення волі можуть стрімко перерости в набагато більший термін.

Саакашвілі розпочав гру, правила якої, здається, зрозумілі лише йому. Чи він таким чином справді намагається відновити свою політичну значимість у Грузії, чи “вибити” цікавішу посаду в Україні – невідомо.

Але грузини можуть зустріти його не натовпом, який буде готовий проривати кордон, а нарядом поліції і кайданками.

Навіть з тим, що партію Саакашвілі й досі підтримують близько 10-15% населення, для них він може не бути такою важливою фігурою.

Замість політичної кар’єри його може чекати завершення життя у в’язниці. А це навряд чи ті плани, які собі окреслив грузинсько-український політик.

Владислав Бомбела