Людина може повторно захворіти на Covid-19. Коронавірус може потрапляти до організму людини скільки завгодно разів. Зустрічаючи той чи інший супротив імунітету, вірус викликатиме чи не викликатиме симптоми хвороби.

Про це Фактам ICTV розповіли санітарний лікар, екс-заступник головного санітарного лікаря Києва Юлій Жигалов і стратег, інфекціоніст, консультант з управління змінами Вадим Арістов.

– Повторне зараження можливе. Падає напруженість імунітету, зменшується кількість антитіл, і людина повторно хворіє, – говорить Юлій Жигалов.

ЗМІ регулярно повідомляють про такі випадки. Крім того, є і науково підтверджене реінфікування.

– Поки з 24,5 млн випадків інфекції у світі доведена лише одна реінфекція. Фахівці зберегли зразки хворого від першого інфікування. Під час порівняння генетичного коду вірусу зі зразками другого епізоду інфікування, вони побачили, що генетичні послідовності відрізнялися. Відповідно, це різні штами, притаманні різним етапам пандемії і різним регіонам поширення, – коментує Вадим Арістов.

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Друге і всі наступні захворювання на коронавірус людина може переносити легше, вважають фахівці.

– Чим важче людина переносить захворювання, тим у неї стійкіший імунітет. Організм виробляє більшу кількість антитіл. Готується імунна відповідь, і під час повторного попадання збудника до організму, антитіла імобілізують вірус, – пояснює Юлій Жигалов.

Крім антитіл, є ще й інші механізми імунітету, які захищають організм.

– Також є клітинний імунітет, це білі кров’яні тільця – Т- і В-лімфоцити. Вони зберігають пам’ять про способи розпізнавання коронавірусу з першої хвороби. І навіть якщо антитіл у крові небагато, під час повторної зустрічі з вірусом ця спляча частина імунітету швидко їх напрацює, – говорить Вадим Арістов.

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Хоча існує ймовірність і важкої форми повторного захворювання.

– Є чинники, які можуть вплинути. Це – стресові ситуації, нестача вітамінів, неправильне харчування, спосіб життя. Ці фактори послаблюють імунітет, тоді хвороба може протікати важче, – розповідає Юлій Жигалов.

А Вадим Арістов згадав випадки захворювання дітей у США і Великій Британії на мультисистемний запальний синдром, який пов’язували з коронавірусом.

– У США його називають MIS-C, у Великій Британії – PIMS-TS. Поки таких випадків небагато, їхній механізм вивчається. Однак основна теорія каже, що під час другого контакту з коронавірусом могла розвиватись надлишкова реакція імунної системи. Тоді у дітей це могло завершуватись шоком і мультисистемною недостатністю, особливо враженням серця. Серед кількох десятків випадків є окремі летальні, – підсумовує інфекціоніст.

Запальний синдром у дітей

У квітні у Великій Британії діти почали потрапляти до лікарень з незвичайним запальним синдромом, який фахівці пов’язували з коронавірусом.

У малолітніх пацієнтів фіксували висип, ниркову недостатність, проблеми з шлунком і високу температуру.

Були й летальні випадки від запального синдрому, викликаного коронавірусом.

Людмила Грубнік