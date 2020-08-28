Довідка переселенця і цифровий ІПН з’являться у додатку Дія у жовтні

Міністерство цифрової трансформації у жовтні запускає нові послуги, які запрацюють на порталі Дія та у мобільному додатку Дія.

Про це повідомив міністр Михайло Федоров у себе в Telegram.

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На порталі Дія планується:

оновлена реєстрація ТОВ онлайн;

можливість почати та завершити будівництво онлайн, що належать до категорії СС1 – кафе, приватні будинки, малі споруди;

е-Малятко онлайн;

У додатку Дія запрацює:

цифрове поширення документів – передача копій паспорту, ІПН, свідоцтва про народження;

керування належним користувачем – можливість передати онлайн технічний паспорт на авто іншій людині;

отримання та сплата штрафів в Дії;

отримання інформації та сплата боргів;

цифровий податковий номер;

цифрове свідоцтво про народження — паспорт для дитини до 14 років;

довідка про статус внутрішньо переміщеної особи.

Дія співпрацюватиме з ЦГЗ

Сервіс Дія налагоджує обмін даними з Центром громадського здоров’я України.

Це спростить визначення кола осіб, які контактували з хворими на коронавірус.

У додатку тепер можна надсилати повідомлення на номери іноземних операторів мобільного зв’язку.

Джерело: Михайло Федоров