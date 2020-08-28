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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

Станом на 28 серпня у Києві вже 12 719 підтверджених випадків коронавірусу. За минулу добу Covid-19 виявили у 251 мешканця міста, що є новим антирекордом.

За добу дев’ять киян померли від вірусу – найбільший добовий приріст летальних випадків. Загалом за час пандемії хвороба забрала життя 187 осіб.

Водночас одужати за день вдалося 95 мешканцям столиці, загалом – 4 070 пацієнтам.

За останню добу захворіли:

  • 139 жінок – від 18 до 92 років;
  • 101 чоловік – від 20 до 80 рокiв;
  • п’ять дівчаток – 3 до 16 років;
  • шість хлопчиків – від 1 року до 16.

Найбільше нових випадків захворювання виявили у таких районах міста:

  • Дарницький – 39 випадків;
  • Деснянський – 39 випадків;
  • Дніпровський – 37 випадків.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Ситуація з коронавірусом в районах Києва станом на 28 серпня:

  • Голосіївський – 1 001;
  • Дарницький – 2 052;
  • Деснянський – 1 590;
  • Дніпровський – 1 517;
  • Оболонський – 1 150;
  • Печерський – 1 097;
  • Подільський – 816;
  • Святошинський – 1 113;
  • Солом’янський – 1 383;
  • Шевченківський – 1 000.

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Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні 28 серпня, вірус підтвердили у 114 497 українців, за добу рекордна кількість нових випадків – 2 438 осіб.

За час пандемії від хвороби помер 2 451 хворий, за добу – 48.

Одужати вдалося 56 963 громадянам, за добу – 866.

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