Станом на 28 серпня у Києві вже 12 719 підтверджених випадків коронавірусу. За минулу добу Covid-19 виявили у 251 мешканця міста, що є новим антирекордом.

За добу дев’ять киян померли від вірусу – найбільший добовий приріст летальних випадків. Загалом за час пандемії хвороба забрала життя 187 осіб.

Водночас одужати за день вдалося 95 мешканцям столиці, загалом – 4 070 пацієнтам.

За останню добу захворіли:

139 жінок – від 18 до 92 років;

101 чоловік – від 20 до 80 рокiв;

п’ять дівчаток – 3 до 16 років;

шість хлопчиків – від 1 року до 16.

Найбільше нових випадків захворювання виявили у таких районах міста:

Дарницький – 39 випадків;

Деснянський – 39 випадків;

Дніпровський – 37 випадків.

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Ситуація з коронавірусом в районах Києва станом на 28 серпня:

Голосіївський – 1 001;

Дарницький – 2 052;

Деснянський – 1 590;

Дніпровський – 1 517;

Оболонський – 1 150;

Печерський – 1 097;

Подільський – 816;

Святошинський – 1 113;

Солом’янський – 1 383;

Шевченківський – 1 000.

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не торкати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні 28 серпня, вірус підтвердили у 114 497 українців, за добу рекордна кількість нових випадків – 2 438 осіб.

За час пандемії від хвороби помер 2 451 хворий, за добу – 48.

Одужати вдалося 56 963 громадянам, за добу – 866.