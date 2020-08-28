Станом на 28 серпня у Києві вже 12 719 підтверджених випадків коронавірусу. За минулу добу Covid-19 виявили у 251 мешканця міста, що є новим антирекордом.
За добу дев’ять киян померли від вірусу – найбільший добовий приріст летальних випадків. Загалом за час пандемії хвороба забрала життя 187 осіб.
Водночас одужати за день вдалося 95 мешканцям столиці, загалом – 4 070 пацієнтам.
За останню добу захворіли:
- 139 жінок – від 18 до 92 років;
- 101 чоловік – від 20 до 80 рокiв;
- п’ять дівчаток – 3 до 16 років;
- шість хлопчиків – від 1 року до 16.
Найбільше нових випадків захворювання виявили у таких районах міста:
- Дарницький – 39 випадків;
- Деснянський – 39 випадків;
- Дніпровський – 37 випадків.
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Ситуація з коронавірусом в районах Києва станом на 28 серпня:
- Голосіївський – 1 001;
- Дарницький – 2 052;
- Деснянський – 1 590;
- Дніпровський – 1 517;
- Оболонський – 1 150;
- Печерський – 1 097;
- Подільський – 816;
- Святошинський – 1 113;
- Солом’янський – 1 383;
- Шевченківський – 1 000.
Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні
За статистикою коронавірусу в Україні 28 серпня, вірус підтвердили у 114 497 українців, за добу рекордна кількість нових випадків – 2 438 осіб.
За час пандемії від хвороби помер 2 451 хворий, за добу – 48.
Одужати вдалося 56 963 громадянам, за добу – 866.