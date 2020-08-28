У Києві вранці в п’ятницю, 28 серпня, біля станції метро Вокзальна утворилася величезна черга.

Користувачі соцмереж почали викладати фото та відео, де видно, що люди стоять від метро і ледь не до входу на Центральний вокзал.

Людей обурює, що таким чином ніхто не дотримується дистанції і “порушують” заборону на проведення масових заходів.

У коментарі Фактам ICTV речниця Київського метрополітену Наталя Макогон пояснила, чому утворилася черга на Вокзальній та що відбувається всередині метро.

– Ми розуміємо, що розпочався осінній пасажиропотік, як це буває щороку. Люди, які були на карантині, приїхали у Київ на роботу та навчання. Запустили більше поїздів, багато з яких прибувають саме вранці, – поясную Макогон.

Читайте: Укрзалізниця закрила продаж квитків до чотирьох станцій – список

У Києві вже впровадили систему електронного квитка, а оскільки когось увесь час не було у Києві, треба розібратися, що змінилось та яка вартість проїзду.

– Люди купують проїзні на місяць та намагаються дотримуватися дистанції, відповідно стають один за одним.

Всередині самого метро та на ескалатор черг немає, інфраструктура станції працює у звичайному режимі, Люди стоять, аби купити засіб оплати проїзду, додала Наталя Макогон.

Коронавірус в Україні

Станом на 28 серпня коронавірус в Україні зафіксували у 114 497 людей. За минулу добу стало відомо про інфікування ще 2 438 осіб.

Через регулярне збільшення кількості хворих карантин в Україні продовжили до 31 жовтня. Розподіл за зонами також діятиме.