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Факти / Україна / Суспільство

МАУ скасувала частину рейсів через обмеження в’їзду іноземцям – список

МАУ скасувала рейси на восьми напрямках, а також скоротила частоту ще на семи напрямках.

Таке рішення компанія ухвалила у зв’язку з обмеженням в’їзду іноземців в Україну, так як в сумі загального поточного пасажиропотоку МАУ відсоток перевезених іноземців становить близько 60%.

З 14 вересня будуть скасовані такі рейси:

  • Київ – Запоріжжя;
  • Київ – Мадрид;
  • Київ – Барселона;
  • Київ – Женева;
  • Київ – Делі;
  • Київ – Берлін;
  • Київ – Кишинів;
  • Київ – Афіни (крім двох рейсів).

Також з 20 вересня будуть скасовані рейси за маршрутом Київ – Херсон.

ЧитайтеЗакриття кордону для іноземців: Кабмін уточнив, на кого не діє заборона

Рідше здійснюватимуться такі рейси:

  • Київ – Одеса;
  • Київ – Париж;
  • Київ – Дюссельдорф;
  • Київ – Брюссель;
  • Київ – Дубай;
  • Київ – Стамбул;
  • Київ – Тель-Авів.

Закриття кордонів для іноземців

З 00.00 28 серпня набула чинності заборона Кабінету міністрів на в’їзд до України іноземців. Вона буде діяти до 28 вересня. Хто може перетнути кордон, читайте на Фактах ICTV.

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