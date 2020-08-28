МАУ скасувала рейси на восьми напрямках, а також скоротила частоту ще на семи напрямках.

Таке рішення компанія ухвалила у зв’язку з обмеженням в’їзду іноземців в Україну, так як в сумі загального поточного пасажиропотоку МАУ відсоток перевезених іноземців становить близько 60%.

З 14 вересня будуть скасовані такі рейси:

Київ – Запоріжжя;

Київ – Мадрид;

Київ – Барселона;

Київ – Женева;

Київ – Делі;

Київ – Берлін;

Київ – Кишинів;

Київ – Афіни (крім двох рейсів).

Також з 20 вересня будуть скасовані рейси за маршрутом Київ – Херсон.

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Рідше здійснюватимуться такі рейси:

Київ – Одеса;

Київ – Париж;

Київ – Дюссельдорф;

Київ – Брюссель;

Київ – Дубай;

Київ – Стамбул;

Київ – Тель-Авів.

Закриття кордонів для іноземців

З 00.00 28 серпня набула чинності заборона Кабінету міністрів на в’їзд до України іноземців. Вона буде діяти до 28 вересня. Хто може перетнути кордон, читайте на Фактах ICTV.