МАУ скасувала рейси на восьми напрямках, а також скоротила частоту ще на семи напрямках.
Таке рішення компанія ухвалила у зв’язку з обмеженням в’їзду іноземців в Україну, так як в сумі загального поточного пасажиропотоку МАУ відсоток перевезених іноземців становить близько 60%.
З 14 вересня будуть скасовані такі рейси:
- Київ – Запоріжжя;
- Київ – Мадрид;
- Київ – Барселона;
- Київ – Женева;
- Київ – Делі;
- Київ – Берлін;
- Київ – Кишинів;
- Київ – Афіни (крім двох рейсів).
Також з 20 вересня будуть скасовані рейси за маршрутом Київ – Херсон.
Читайте: Закриття кордону для іноземців: Кабмін уточнив, на кого не діє заборона
Рідше здійснюватимуться такі рейси:
- Київ – Одеса;
- Київ – Париж;
- Київ – Дюссельдорф;
- Київ – Брюссель;
- Київ – Дубай;
- Київ – Стамбул;
- Київ – Тель-Авів.
Закриття кордонів для іноземців
З 00.00 28 серпня набула чинності заборона Кабінету міністрів на в’їзд до України іноземців. Вона буде діяти до 28 вересня. Хто може перетнути кордон, читайте на Фактах ICTV.