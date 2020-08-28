МОЗ вирішить проблему з кадрами в медичній системі тільки підвищенням зарплат – експерт

Проблему нестачі кадрів у медичній сфері неможливо вирішити за короткі терміни, але системне підвищення зарплат медперсоналу, яке анонсував МОЗ, у перспективі допоможе вирішити цю проблему. Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловив журналіст і політолог Кирило Сазонов.

– З ініціативи Міністерства охорони здоров’я було ухвалено рішення про системне підвищення зарплат всім медичним працівникам, зокрема медикам екстреної швидкої допомоги та водіям. Це дуже важливий і логічний крок. Звичайно ж, робити його потрібно було досить давно, але спасибі, що хоч зараз у Міністерстві про це подбали, – пише Кирило Сазонов.

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Також експерт нагадав, що зарплата водія швидкої допомоги зараз становить 5-6 тис., але водночас рівень відповідальності бригади швидкої допомоги дуже високий.

– Зараз зарплата водія швидкої допомоги – 5-6 тис. грн на місяць. Людина, від роботи якої залежить, наскільки швидко ваше життя можуть врятувати, оцінюється в прожитковий мінімум. Лікарі швидкої допомоги та медсестри отримують не набагато вище. Звідси і жахлива статистика, яка повідомляє нам, що дві третини пацієнтів не отримують швидку медичну допомогу вчасно, – підсумував експерт.

Нагадаємо, мінімальна зарплата в Україні збільшиться до 5 тис. грн з 1 вересня. Відповідний законопроект №3963 щодо змін до бюджету України 2020 року Верховна Рада ухвалила на засіданні 25 серпня.

Фото: Кирило Сазонов