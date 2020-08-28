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Факти / Україна

Погода в Україні на 28 серпня (КАРТА)

В Україні 28 серпня зберігатиметься прохолодна погода, місцями з дощами.

Зокрема, на заході країни синоптики прогнозують +21-23° вдень, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +11-13°.

У центральних і північних регіонах вдень очікується до +22°, а вночі +12-16°. Опади очікуються у Чернігівській і Сумській областях.

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На сході країни температура повітря коливатиметься в межах +22-25°. Дощі прогнозують у Харківській, Донецькій і Луганській областях.

На півдні країни температура повітря вдень становитиме +27-29°, а вночі – 16-18 вище нуля.

У Києві 28 серпня стовпчики термометрів вдень показуватимуть +20-22°, а вночі – 14-16 вище нуля.

Погода на 28 серпня 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Поки літо добігає кінця, народні синоптики вже дають перший прогноз погоди на осінь 2020. Очікується, що перші заморозки в Україну можуть прийти вже в кінці жовтня. Тоді температура повітря може становити -4°.

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