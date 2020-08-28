Митна декларація – це документ, який дозволяє перевезення товарів через кордон України. Вона містить детальну інформацію про вантаж і потрібна для декларування відомостей про товар/партії товарів митним органам.

Що таке митна декларація України і як її заповнити – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Законодавча база

Насамперед до початку декларування потрібно ознайомитися з законами. В Україні митне декларування здійснюється на підставі таких нормативно-правових актів:

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Форма митної декларації

Вантажна митна декларація – це документ, який складається з основної форми МД-2 і додаткової форми МД-3 на бланках, що самокопіюються, у чотирьох примірниках. Копії використовують для:

зберігання в місці митного оформлення:

збору статистичної інформації митниці;

зберігання у відправника товару;

як супровідну документацію для експорту товарів.

Митна декларація включає:

відомості про товар, який переміщується через кордон;

відомості про транспортні засоби, які перетинають кордон;

інформацію про митний режим (заповнюється декларантом);

інформацію для розрахунку митного збору та інших податків і обов’язкових платежів;

додаткові відомості для контролю й оформлення та статистики митниці.

Вартість товарів для декларування

Митну декларацію потрібно оформляти:

на підакцизні товари;

на товари, що підлягають експортному контролю;

на товари, що переміщуються в режим митного складування.

на інші товари в разі, якщо їх вартість перевищує €100.

Заповнення митної декларації

Заповненням митної декларації займається безпосередньо декларант або митний брокер. Цей документ може подаватися в паперовому та електронному вигляді. Українська митниця надає доступ до спеціальних програм для подання декларації онлайн.

Декларування автомобіля онлайн

У 2020 році Митна служба України запустила онлайн-сервіс, у якому громадяни можуть самостійно задекларувати автомобіль, що ввезений в Україну. Таке нововведення поширюється виключно на легкові автомобілі, що підлягають випуску в режим вільного використання.

Перед тим, як завезти машину на територію України, потрібно зняти її з реєстрації в іншій країні й подати попередню митну декларацію до органів, які будуть займатися декларуванням. Разом із цим необхідно внести на рахунок митниці грошову заставу в розмірі митного платежу. Рахунки для оплати митних платежів можна дізнатися на офіційному сайті.

Одразу після ввезення авто на територію України потрібно доставити його в зону митного контролю і подати додаткову митну інформацію. У разі зміни курсу валют або митної вартості може знадобитися доплата митного платежу.

Далі необхідно зареєструватися в спеціальному онлайн-сервісі на сайті Державної митної служби України. Це можна зробити за допомогою електронного цифрового підпису або Інтегрованої системи електронної ідентифікації (через BankID або MobileID). Після реєстрації можна подати декларацію, яка буде розглянута працівниками митниці в порядку загальної черги.

Як стало відомо після засідання Нацради реформ, скоро в Україні почнеться митна реформа. Її мета – ліквідація зайвих бюрократичних процедур і сприяння розвитку українського бізнесу. Про те, як влада планує створити відкриті митні простори і уніфікувати митні ставки – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.