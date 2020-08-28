Чернівецька поліція відкрила кримінальну справу проти місцевих чиновників, які децентралізовано послабили карантин.

Провадження розпочали за ч.1 ст. 325 Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь.

Послабити карантин місцеві депутати вирішили ще 25 серпня, але поліція переконує, що це суперечить Конституції України та може спричинити поширення захворювання і збільшити кількість людських жертв.

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Санкція статті передбачає штраф від 17 до 51 тис. грн, арешт до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

Чернівці потрапили в червону зону карантину через різке погіршення ситуації з коронавірусом.

Правила карантину у різних зонах

Нові правила адаптивного карантину почали діяти з 22 липня 2020 року.

На території червоної карантинної зони заборонять роботу громадського транспорту, відвідувати заклади освіти, кафе і ресторани.

Також заборонена діяльність хостелів і туристичних баз, розважальних закладів і робота ресторанів у нічний час.