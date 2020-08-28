Україна ймовірно ухвалить введення санкцій щодо Білорусі після того, як побачить список санкцій за рішенням Євросоюзу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що ми вже приєдналися до попередньої заяви ЄС з цього приводу.

– Що стосується санкцій ЄС, то ми поки що не бачили остаточно затверджених санкційних заходів, які ухвалює ЄС. Ми поділяємо його політику, його підходи. Тому, коли ми побачимо список санкційних рішень ЄС, тоді будемо ухвалювати і свої відповідні рішення з цього питання, – сказав він Кулеба онлайн-брифінгу в п’ятницю.

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Тим часом Латвія і Естонія запровадили санкції через фальсифікацію результатів виборів і розгін протестів у Білорусі.

Зокрема, білоруським чиновникам не видаватимуть візи на в’їзд до країн.