У п’ятницю, 28 серпня, коронавірус в Україні підтвердився у 2 438 осіб. За весь час пандемії в країні захворіли 114 497 осіб.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, за останню добу померли 48 людей. Всього вірус забрав життя 2 451 особи.

Водночас в Україні позитивна динаміка тих, хто одужав. За останню добу коронавірус побороли 866 осіб. За весь час пандемії вилікувалися 55 083 людини.

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За останню добу найбільша кількість випадків коронавірусу зафіксована в Києві (251), в Харківській області (242), Тернопільській (233), Львівській (215), Одеській (214), Івано-Франківській (176).

Також велику кількість нових випадків фіксують і в Чернівецькій області. Однак незважаючи на це, влада області ухвалила рішення не посилювати карантин. На тлі цього Чернівецька поліція порушила кримінальну справу проти місцевих чиновників.

Чернівці потрапили в червону зону карантину, але люди вийшли на протести, де вимагали не посилювати карантин.

Останнім часом в Україні відзначається негативна динаміка коронавірусу. Але водночас, за словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, Кабмін не планує запроваджувати жорсткий карантин під час другої хвилі пандемії.

Натомість уряд покладатиметься на адаптивний карантин і локалізацію сплесків захворювання.

Для того щоб мінімізувати ризик зараження коронавірусом, в Україні влада ухвалила рішення закрити кордони для іноземців. Обмеження вступило в силу з 00.00 28 серпня і діятиме до 28 вересня.

Також в Україні з 22 липня почали діяти нові правила адаптивного карантину.

На території червоної карантинної зони заборонять роботу громадського транспорту, відвідувати заклади освіти, кафе і ресторани.