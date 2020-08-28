1 вересня у Києві школи почнуть працювати в нових умовах. Усі комунальні навчальні заклади готові до роботи – за кошти міського бюджету закупили дезінфікуючі засоби і засоби індивідуального захисту.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час брифінгу.

– Ми налаштовані розпочати навчальний рік із 1 вересня. Усі комунальні навчальні заклади готові до роботи в нових умовах. Усі школи, за кошти міського бюджету закупили дезінфікуючі засоби і засоби індивідуального захисту. На це зі спеціального фонду місто виділило понад 30 млн грн, – підкреслив Віталій Кличко.

Він зазначив, що в кожній школі розроблений свій алгоритм переміщення дітей. Приміщення навчальних закладів мінімум двічі на день оброблятимуть дезінфекторами. Також на перервах, які подовжили в часі, провітрюватимуть кабінети.

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Зранку всі діти та вчителі проходитимуть обов’язковий температурний скринінг. Також педагоги, в обов’язковому порядку, мають опитувати дітей про їхнє самопочуття.

– У разі спалаху коронавірусу вчителі та директори діятимуть відповідно до рекомендацій санітарних лікарів. Рішення про закриття навчального закладу або окремого класу на карантин ухвалюватимуть лише санітарні лікарі, – наголосив Віталій Кличко.

Алгоритм МОЗ

Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило алгоритм дій для батьків та вчителів у разі виявлення у дитини під час навчання симптомів коронавірусу.

За появи перший симптомів на дитину повинні одягнути маску та одразу відвести її в окреме приміщення.

Окрім цього, батьки повинні повідомити про наявність симптомів у дитини свого сімейного лікаря, який має викликати бригаду медиків, які у свою чергу визначать чи потрібна дитині госпіталізація.