Зустріч нормандської четвірки очікується після зустрічі радників. Про це повідомив Володимир Зеленський у себе в Twitter.

Президент в телефонній розмові з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн подякував їй за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

– Очікуємо зустрічі лідерів країн N4 (нормандської четвірки, – Ред.) після зустрічі наших радників. Ми дуже хочемо зберегти режим всеосяжного і стійкого припинення вогню. Робимо все, щоб просуватися вперед до закінчення війни, – написав Зеленський.

Зустріч радників

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак сподівається, що зустріч радників лідерів держав нормандської четвірки відбудеться до 10 вересня.

Він зазначив, що зараз дати ще обговорюють.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що лідери нормандської четвірки можуть зустрітися вже наприкінці вересня цього року..