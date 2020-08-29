Біля села Шестаково Харківської області прикордонники затримали два авто з шістьома нелегалами, які прибули до України з РФ.

Громадяни Бангладеш перетнули держкордон пішки, а уже в Україні викликали таксі.

Усі вони були без документів.

Читайте: На столичному ринку затримали 49 іноземних нелегалів

Працівники ДПСУ затримали порушників. За незаконний перетин кордону їх притягнуть до адміністративної відповідальності (ч. 2 ст. 204-1 та ст. 202 КупАП).

На таксистів також склали адмінпротоколи (ч. 3 ст. 206-1 КУпАП).

Затримання порушника кордону

У Харківській області прикордонники затримали порушника кордону.

Чоловік вночі намагався перетнути держкордон України та втекти до Росії. За допомогою тепловізійних камер працівники ДПСУ помітили чоловіка.

Вони затримали його. За спробу незаконного перетину кордону на порушника склали адміністративний протокол.