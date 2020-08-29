Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

Станом на 29 серпня у Києві вже 12 984 підтверджених випадки коронавірусу. За минулу добу Covid-19 виявили у 265 мешканців міста, що є новим антирекордом.

За добу вірус забрав життя шести киян, загалом від хвороби у місті померло 193 особи.

Водночас одужати за день вдалося 159 пацієнтам. За час пандемії коронавірус подолали 4 229 мешканців міста.

Хто захворів за добу:

  • 129 жінок – від 19 до 78 років;
  • 117 чоловіків – від 19 до 81 рокiв;
  • 10 дівчаток – від 4 до 17 років;
  • дев’ять хлопчиків – від 2 до 12 років.

До лікарень потрапили 48 пацієнтів, решта – на самоізоляції.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Найбільше випадків захворювання виявили у таких районах міста:

  • Дарницький – 50 випадків;
  • Дніпровський – 40 випадків;
  • Деснянський – 34 випадки.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва станом на 29 серпня:

  • Голосіївський – 1 022;
  • Дарницький – 2 102;
  • Деснянський – 1 624;
  • Дніпровський – 1 557;
  • Оболонський – 1 169;
  • Печерський – 1 117;
  • Подільський – 842;
  • Святошинський – 1 130;
  • Солом’янський – 1 409;
  • Шевченківський – 1 012.

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Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні 29 серпня, вірус підтвердили у 116 978 українців, за добу рекордна кількість нових випадків – 2 481.

За час пандемії від хвороби померло 2 492 особи.

Одужати вдалося 56 138 громадянам.

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