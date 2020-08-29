Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 29 серпня у Києві вже 12 984 підтверджених випадки коронавірусу. За минулу добу Covid-19 виявили у 265 мешканців міста, що є новим антирекордом.
За добу вірус забрав життя шести киян, загалом від хвороби у місті померло 193 особи.
Водночас одужати за день вдалося 159 пацієнтам. За час пандемії коронавірус подолали 4 229 мешканців міста.
Хто захворів за добу:
- 129 жінок – від 19 до 78 років;
- 117 чоловіків – від 19 до 81 рокiв;
- 10 дівчаток – від 4 до 17 років;
- дев’ять хлопчиків – від 2 до 12 років.
До лікарень потрапили 48 пацієнтів, решта – на самоізоляції.
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Найбільше випадків захворювання виявили у таких районах міста:
- Дарницький – 50 випадків;
- Дніпровський – 40 випадків;
- Деснянський – 34 випадки.
Ситуація з коронавірусом в районах Києва станом на 29 серпня:
- Голосіївський – 1 022;
- Дарницький – 2 102;
- Деснянський – 1 624;
- Дніпровський – 1 557;
- Оболонський – 1 169;
- Печерський – 1 117;
- Подільський – 842;
- Святошинський – 1 130;
- Солом’янський – 1 409;
- Шевченківський – 1 012.
Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні
За статистикою коронавірусу в Україні 29 серпня, вірус підтвердили у 116 978 українців, за добу рекордна кількість нових випадків – 2 481.
За час пандемії від хвороби померло 2 492 особи.
Одужати вдалося 56 138 громадянам.