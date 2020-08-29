Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 29 серпня у Києві вже 12 984 підтверджених випадки коронавірусу. За минулу добу Covid-19 виявили у 265 мешканців міста, що є новим антирекордом.

За добу вірус забрав життя шести киян, загалом від хвороби у місті померло 193 особи.

Водночас одужати за день вдалося 159 пацієнтам. За час пандемії коронавірус подолали 4 229 мешканців міста.

Хто захворів за добу:

129 жінок – від 19 до 78 років;

117 чоловіків – від 19 до 81 рокiв;

10 дівчаток – від 4 до 17 років;

дев’ять хлопчиків – від 2 до 12 років.

До лікарень потрапили 48 пацієнтів, решта – на самоізоляції.

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Найбільше випадків захворювання виявили у таких районах міста:

Дарницький – 50 випадків;

Дніпровський – 40 випадків;

Деснянський – 34 випадки.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва станом на 29 серпня:

Голосіївський – 1 022;

Дарницький – 2 102;

Деснянський – 1 624;

Дніпровський – 1 557;

Оболонський – 1 169;

Печерський – 1 117;

Подільський – 842;

Святошинський – 1 130;

Солом’янський – 1 409;

Шевченківський – 1 012.

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не торкати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні 29 серпня, вірус підтвердили у 116 978 українців, за добу рекордна кількість нових випадків – 2 481.

За час пандемії від хвороби померло 2 492 особи.

Одужати вдалося 56 138 громадянам.