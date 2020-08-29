Купатися можна: море в Одесі відповідає санітарним нормам

Якість морської води біля узбережжя Одеської області за санітарно-мікробіологічними показниками поліпшилась, тому МОЗ дозволило відпочивальникам купатися в морі.

На санітарно-хімічні показники було досліджено 31 пробу морської води. І за цими параметрами усі досліджені проби відповідали гігієнічним вимогам.

– У зонах рекреації морського водокористування на пляжах Одеси та Одеської області (Овідіопольський, Лиманський, Білгород-Дністровський, Кілійський, Татарбунарський райони) досліджені 93 проби морської води на санітарно-мікробіологічні показники – усі відповідали нормативним вимогам, – йдеться у повідомленні.

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