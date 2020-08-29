День памяті захисників України: промова Зеленського про Іловайськ

Володимир Зеленський під час заходів до Дня пам’яті захисників України та 6-ї річниці Іловайської трагедії заявив, що влада має робити все, щоб Іловайськ не забули, а винуватці понесли покарання.

– Навряд чи ми можемо сподіватися, що така рана на тілі історії України та в серці батьків усіх загиблих коли-небудь затягнеться. І українська влада повинна робити все, щоб кожне ім’я не було забуте. І щоб щороку розповідали не тільки дітям загиблих та батькам, які втратили своїх дітей, а щоб розповідали про це всім: що такі трагедії в країні були, такі герої в Україні були і є, які віддають своє життя. Наш головний обов’язок – нести крізь історію України історію наших героїв, – заявив глава держави.

Читайте: Боєць, доброволець та санітар. Історія тих, хто пережив Іловайську трагедію

Президент наголосив, що правоохоронні органи повинні закінчити розслідування обставин, які спричинили Іловайську трагедію, а винні мають понести відповідальність.

– Незважаючи на те, що минув час, ми не повинні забувати всіх тих, через кого загинули наші хлопці в Іловайському котлі. І правоохоронні органи, якою б гіркою правда не була, повинні показати результат, – зазначив Володимир Зеленський.

Іловайський котел

29 серпня 2014 року під Іловайськом загинуло 366 українських бійців, із них 166 зі Збройних сил, інші – з добровольчих батальйонів.

З урахуванням зниклих безвісти ця цифра може бути більшою. До цього часу вважаються зниклими безвісти під час виходу з Іловайська 22 військових (сюди ж входять й ідентифіковані військові, чиї рідні відмовляються вірити у їхню смерть та визнавати дані ДНК-експертизи).