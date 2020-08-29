Зеленський підписав закон про підвищення мінімальної зарплати

Президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення з 01 вересня 2020 року мінімальної заробітної плати до 5 тис. грн.

Відповідна інформація опублікована на сайті Офісу президента.

Підвищення мінімальної зарплати з вересня 2020 року є першим етапом, а другим – стане її підвищення з 2021 року до 6 тис. грн.

Протягом 2021 року мінімалку піднімуть до 6,5 тис. грн.

Читайте: Це тільки перший етап – Зеленський про підвищення мінімальної зарплати

– З підвищенням мінімальної заробітної плати зростуть і доходи працівників бюджетної сфери: вчителів, вихователів, соцпрацівників, оскільки їх посадові оклади розраховуються за єдиною тарифною сіткою, а також медиків, – заявив Зеленський.

Підвищення мінімалки та інфляція

Підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тис. грн не позначиться на рівні інфляції в Україні. Про це заявили у Нацбанку.