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Факти / Україна

Знову антирекорд: в Україні 2 481 новий випадок коронавірусу за добу

В Україні 29 серпня зафіксували черговий антирекорд – 2 481 новий випадок коронавірусу.

Загалом в країні вірус підтвердили у 116 978 українців.

За час пандемії померло від хвороби 2 492 особи, одужати вдалося 56 138 пацієнтам.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Загалом в Україні провели понад 1,5 млн тестувань методом ПЛР.

Коронавірус у регіонах України

  • У Вінницькій області – 3 872 (+72);
  • У Волинській області – 5 370 (+50);
  • У Дніпропетровській області – 2 236 (+74);
  • У Донецькій області – 1 369 (+51);
  • У Житомирській області – 3 155 (+92);
  • У Закарпатській області – 7 385 (+83);
  • У Запорізькій області – 1 520 (+33);
  • В Івано-Франківській області – 8 843 (+182);
  • У Кіровоградська області – 795 (+5);
  • У Київській області – 5 489 (+92);
  • У Львівській області – 14 168 (+190);
  • У Луганській області – 295 (+21);
  • У Миколаївській області – 1 118 (+41);
  • В Одеській області – 6 921 (+170);
  • У Полтавській області – 738 (+33);
  • У Рівненській області – 9 019 (+98);
  • У Сумській області – 1 398 (+37);
  • У Тернопільській області – 5 705 (+227);
  • У Харківській області – 8 691 (+247);
  • У Херсонській області – 386 (+12);
  • У Хмельницькій області – 2 297 (+103);
  • У Чернівецькій області – 9 997 (+142);
  • У Черкаській області – 1 482 (+92);
  • У Чернігівській області – 1 745 (+69).

Міста, де люди сумлінно дотримуються самоізоляції

  • Львів – 18,32%;
  • Київ – 17,85%;
  • Чернівці – 16,56%;
  • Ужгород – 15,89%;
  • Івано-Франківськ – 15,38%.

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні 28 серпня, в країні зафіксували черговий антирекорд – 2 438 нових хворих за добу.

Всього за час пандемії вірус підтвердили у 114 497 українців.

Помер від вірусу 2 451 особа, одужати вдалося 56 963 громадянам країни.

Фото: Dreamstime

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