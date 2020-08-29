В Україні 29 серпня зафіксували черговий антирекорд – 2 481 новий випадок коронавірусу.
Загалом в країні вірус підтвердили у 116 978 українців.
За час пандемії померло від хвороби 2 492 особи, одужати вдалося 56 138 пацієнтам.
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Загалом в Україні провели понад 1,5 млн тестувань методом ПЛР.
Коронавірус у регіонах України
- У Вінницькій області – 3 872 (+72);
- У Волинській області – 5 370 (+50);
- У Дніпропетровській області – 2 236 (+74);
- У Донецькій області – 1 369 (+51);
- У Житомирській області – 3 155 (+92);
- У Закарпатській області – 7 385 (+83);
- У Запорізькій області – 1 520 (+33);
- В Івано-Франківській області – 8 843 (+182);
- У Кіровоградська області – 795 (+5);
- У Київській області – 5 489 (+92);
- У Львівській області – 14 168 (+190);
- У Луганській області – 295 (+21);
- У Миколаївській області – 1 118 (+41);
- В Одеській області – 6 921 (+170);
- У Полтавській області – 738 (+33);
- У Рівненській області – 9 019 (+98);
- У Сумській області – 1 398 (+37);
- У Тернопільській області – 5 705 (+227);
- У Харківській області – 8 691 (+247);
- У Херсонській області – 386 (+12);
- У Хмельницькій області – 2 297 (+103);
- У Чернівецькій області – 9 997 (+142);
- У Черкаській області – 1 482 (+92);
- У Чернігівській області – 1 745 (+69).
Міста, де люди сумлінно дотримуються самоізоляції
- Львів – 18,32%;
- Київ – 17,85%;
- Чернівці – 16,56%;
- Ужгород – 15,89%;
- Івано-Франківськ – 15,38%.
Коронавірус в Україні
За статистикою коронавірусу в Україні 28 серпня, в країні зафіксували черговий антирекорд – 2 438 нових хворих за добу.
Всього за час пандемії вірус підтвердили у 114 497 українців.
Помер від вірусу 2 451 особа, одужати вдалося 56 963 громадянам країни.