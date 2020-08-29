В Україні 29 серпня зафіксували черговий антирекорд – 2 481 новий випадок коронавірусу.

Загалом в країні вірус підтвердили у 116 978 українців.

За час пандемії померло від хвороби 2 492 особи, одужати вдалося 56 138 пацієнтам.

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Загалом в Україні провели понад 1,5 млн тестувань методом ПЛР.

Коронавірус у регіонах України

У Вінницькій області – 3 872 (+72);

У Волинській області – 5 370 (+50);

У Дніпропетровській області – 2 236 (+74);

У Донецькій області – 1 369 (+51);

У Житомирській області – 3 155 (+92);

У Закарпатській області – 7 385 (+83);

У Запорізькій області – 1 520 (+33);

В Івано-Франківській області – 8 843 (+182);

У Кіровоградська області – 795 (+5);

У Київській області – 5 489 (+92);

У Львівській області – 14 168 (+190);

У Луганській області – 295 (+21);

У Миколаївській області – 1 118 (+41);

В Одеській області – 6 921 (+170);

У Полтавській області – 738 (+33);

У Рівненській області – 9 019 (+98);

У Сумській області – 1 398 (+37);

У Тернопільській області – 5 705 (+227);

У Харківській області – 8 691 (+247);

У Херсонській області – 386 (+12);

У Хмельницькій області – 2 297 (+103);

У Чернівецькій області – 9 997 (+142);

У Черкаській області – 1 482 (+92);

У Чернігівській області – 1 745 (+69).

Міста, де люди сумлінно дотримуються самоізоляції

Львів – 18,32%;

Київ – 17,85%;

Чернівці – 16,56%;

Ужгород – 15,89%;

Івано-Франківськ – 15,38%.

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні 28 серпня, в країні зафіксували черговий антирекорд – 2 438 нових хворих за добу.

Всього за час пандемії вірус підтвердили у 114 497 українців.

Помер від вірусу 2 451 особа, одужати вдалося 56 963 громадянам країни.