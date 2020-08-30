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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

Станом на 30 серпня коронавірус виявили в 109 мешканців Києва. За добу померли дев’ять людей.

Загалом коронавірус забрав життя 202 киян.

На сьогодні в столиці вже 13 093 підтверджених випадки захворювання на Covid-19.

Захворіли:

  • 54 жінки віком від 19 до 83 років;
  • 52 чоловіки віком від 20 до 84 рокiв;
  • Двоє дівчаток 6-ти та 7-ми років та 2-річний хлопчик.

Захворіли, зокрема, і шестеро медиків.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Ситуація з коронавірусом в районах Києва станом на 30 серпня:

  • Голосіївський – 1 030;
  • Дарницький – 2 107;
  • Деснянський посилання – 1 646;
  • Дніпровський посилання – 1 577;
  • Оболонський – 1 179;
  • Печерський – 1 129;
  • Подільський – 844;
  • Святошинський – 1 147;
  • Солом’янський посилання – 1 419;
  • Шевченківський – 1 015.

Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Як у Києві відбувалося послаблення карантину. Що запрацює з 23 травня у Києві Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

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