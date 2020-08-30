Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 30 серпня коронавірус виявили в 109 мешканців Києва. За добу померли дев’ять людей.
Загалом коронавірус забрав життя 202 киян.
На сьогодні в столиці вже 13 093 підтверджених випадки захворювання на Covid-19.
Захворіли:
- 54 жінки віком від 19 до 83 років;
- 52 чоловіки віком від 20 до 84 рокiв;
- Двоє дівчаток 6-ти та 7-ми років та 2-річний хлопчик.
Захворіли, зокрема, і шестеро медиків.
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Ситуація з коронавірусом в районах Києва станом на 30 серпня:
- Голосіївський – 1 030;
- Дарницький – 2 107;
- Деснянський посилання – 1 646;
- Дніпровський посилання – 1 577;
- Оболонський – 1 179;
- Печерський – 1 129;
- Подільський – 844;
- Святошинський – 1 147;
- Солом’янський посилання – 1 419;
- Шевченківський – 1 015.
Як у Києві відбувалося послаблення карантину. Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.