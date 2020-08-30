Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 30 серпня коронавірус виявили в 109 мешканців Києва. За добу померли дев’ять людей.

Загалом коронавірус забрав життя 202 киян.

На сьогодні в столиці вже 13 093 підтверджених випадки захворювання на Covid-19.

Захворіли:

54 жінки віком від 19 до 83 років;

52 чоловіки віком від 20 до 84 рокiв;

Двоє дівчаток 6-ти та 7-ми років та 2-річний хлопчик.

Захворіли, зокрема, і шестеро медиків.

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Ситуація з коронавірусом в районах Києва станом на 30 серпня:

Голосіївський – 1 030;

Дарницький – 2 107;

Деснянський посилання – 1 646;

Дніпровський посилання – 1 577;

Оболонський – 1 179;

Печерський – 1 129;

Подільський – 844;

Святошинський – 1 147;

Солом’янський посилання – 1 419;

Шевченківський – 1 015.

Як у Києві відбувалося послаблення карантину. Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: