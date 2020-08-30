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Факти / Україна

Після повернення з Хорватії українцям знадобиться обов’язкова самоізоляція

Хорватія опинилася у списку країн “червоної” зони поширення коронавірусу.

Відтепер після повернення з країни туристам необхідно буде пройти обов’язкову двотижневу самоізоляцію.

Згідно зі статистикою, Хорватія випередила Україну за кількістю нових випадків коронавірусу на 100 тис. населення протягом останніх декількох тижнів.

Після повернення з Хорватії українцям знадобиться обов’язкова самоізоляція

Обов’язкова самоізоляція діє і щодо Чорногорії та Албанії, які також перебувають у “червоній” зоні.

Натомість українці вільно можуть полетіти на відпочинок до таких країн, як Єгипет, Туреччина та Болгарія – ці країни перебувають у “зеленій” зоні.

Авіасполучення між Україною та Хорватією

Посол України в Хорватії Василь Кирилич анонсував дату відновлення прямих авіарейсів між Києвом та Загребом – столицею Хорватії.

Починаючи з жовтня, літаки авіакомпанії Windrose здійснюватимуть маршрут між містами двічі на тиждень.

Джерело: Державне агентство розвитку туризму України

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