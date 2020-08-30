Що потрібно дитині в 1 клас

Раніше ми склали орієнтовний список найнеобхідніших речей для школярів усіх класів. Проте для дітей, які йдуть у 1 клас, він дещо довший. Адже малюки лише вчаться писати та рахувати, тому потрібне додаткове приладдя. А ще у них багато уроків малювання і ручної праці.

Почати краще зі шкільної і спортивної форми, взуття, а також ранця. До речі, про те, на що варто звернути увагу при виборі цього важливого аксесуару, радимо прочитати тут.

Окремо варто зупинитися на виборі одягу для першокласника, адже вони багато рухаються.

Як правильно вибрати шкільну форму

У нагоді стануть поради МОЗ України, як правильно підібрати шкільний одяг, щоб не нашкодити здоров’ю дитини.

Звертайте увагу на інформацію на етикетці про склад тканини та реквізити виробника.

Надавайте перевагу одягу з максимальним вмістом натуральних волокон – це забезпечить вашій дитині тепловий комфорт. Натомість у синтетичному одязі школяр може пітніти, ризикує переохолодитись й застудитись.

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Для дітей молодших і середніх класів шкільна форма, блузки і сорочки, натільна білизна, шкарпетки і колготи мають бути повністю натуральними (мінімальний вміст натуральних тканин – 50%) або виготовлені зі змішаних тканин.

Натільна білизна першокласників (дітей до 7 років) має бути виготовлена виключно із натуральних тканин.

Фото: МОЗ України

Ще кілька вимог до шкільної форми:

якість пошиття – перевіряйте якість фурнітури, крій, чи рівні рядки швів (ярлик у вигляді стрічки з інформацією з догляду має бути вшитий, а не, скажімо, прикріплений булавкою);

– перевіряйте якість фурнітури, крій, чи рівні рядки швів (ярлик у вигляді стрічки з інформацією з догляду має бути вшитий, а не, скажімо, прикріплений булавкою); зручність – шкільна форма не повинна обмежувати рухи дитини (не обирайте для дівчат молодшого шкільного віку вузькі спідниці-олівці, а для хлопців – вузькі штани без резинки на поясі);

– шкільна форма не повинна обмежувати рухи дитини (не обирайте для дівчат молодшого шкільного віку вузькі спідниці-олівці, а для хлопців – вузькі штани без резинки на поясі); безпечність – уся продукція для дітей повинна мати висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи, що засвідчують безпечність цього товару для здоров’я вашої дитини (номер та дата висновку мають бути на етикетці, а у продавця – копія цього висновку).

Канцтовари для першокласника

1. Зошити в клітинку (на 12 аркушів).

2. Зошити в косу лінійку (з такою ж кількістю аркушів).

3. Обкладинки на зошити та підручники.

4. Кулькові авторучки синього кольору (капілярні та гелеві авторучки краще відкласти до старших класів).

5. Папка для зошитів (для зручності дитини краще вибирати папку із застібкою на липучці).

6. Альбом для малювання.

7. Фарби акварельні (краще придбати набір з 12 кольорів).

8. Пензлики.

9. Кольорові олівці (набір з 6 кольорів).

10. Прості олівці (краще використовувати олівці типу ТМ, тобто твердо-м’які).

11. Точилка.

12. Склянка-непроливайка.

13. Ластик.

14. Папка для праці.

15. Кольоровий папір.

16. Кольоровий картон.

17. Ножиці з трохи закругленими кінцями.

18. Клей (краще клейкий олівець).

19. Лінійка 20-25 см (віддайте перевагу дерев’яній лінійці – вона менше ковзає по паперу).

20. Пластилін.

21. Дошка для ліпки.

22. Палички для лічби.

23. Каса букв і цифр або віяла.

24. Підставка для підручників (краще обирати повністю металеві – вони важкі, але й більш стійкі).

25. Пенал (можна купити як порожній, так і з наповненням – в який виробник вже поклав потрібні дитині, на його думку, олівці та ручки).

26. Контейнер для обідів.

Фото: pixabay.com

Як обрати шкільну форму

Під час вибору шкільної форми для дітей варто звертати увагу на матеріал та якість швів. Якщо одяг закріплений булавкою, або у неї немає маркувального ярлика, то її краще не купувати.

Перевагу варто надавати тому одягу, яка має щонайменше 50% натуральних волокон.

Форма має бути підібрана за розміром дитини, не повинна обмежувати рухів.

Фото: МОЗ, pixabay.com, Dreamstime