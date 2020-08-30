З 1 вересня діти підуть до школи, тому в умовах коронавірусу варто дотримуватися чітких правил та вимог, які встановлюють населенню.

Перед школою насамперед потрібно вимірювати температуру та дотримуватися санітарний вимог, про це заявив начальник Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві, кандидат медичних наук, заслужений лікар України Олег Рубан.

За його словами, є п’ять чітких правил, як зібрати дитину до школи.

Вимірювання температури; Визначення клінічних ознак захворювання; Користування маскою та антисептиком; Домашнє харчування; Спостерігання за станом здоров’я.

Також Рубан зазначив, що до школи діти повинні ходити з засобами, які необхідні для респіраторної гігієни, це маска, антисептик, серветки.

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За його словами, через пандемію харчування у закладах освіти може бути організоване не у повному обсязі, у такому разі дітямм потрібно обов’язково давати з собою сніданки.

Також варто спостерігати за станом здоров’я дітей та близьких людей в родині.

– Перед початком навчання обов’язково всі діти оглядаються спеціальним персоналом і вимірюється температура, а також визначаються ті діти, у яких є ознаки захворювання. Хворих дітей ізолюють в спеціальну кімнату для проведення подальшого медичного спостереження, – сказав Рубан.

Також він зазначив, що персонал в групі ризику, тому обов’язково потрібно проводити термометрію щодня, огляд на виявлення будь-яких змін в здоров’ї.

Водночас прем’єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення провести перевірки у школах та дитячих садках напередодні та після 1 вересня.