Зміни з 1 вересня: нові правила у школах, зростання мінімалки та ціни на газ

1 вересня в Україні продовжиться карантин, але діти підуть у школи в звичайному режимі. Також у країні зросте мінімальна зарплата та пенсія.

Що зміниться в Україні з 1 вересня 2020 року і протягом місяця – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Карантин і 1 вересня

1 вересня, як планувалося раніше, адаптивний карантин в Україні не закінчиться.

Згідно з рішенням Кабінету міністрів, обмежувальні заходи, зокрема, чотири зони епідемічної небезпеки, діятимуть до 31 жовтня.

Це означає, що в Україні з 1 вересня у школи підуть не всі учні. Дистанційно навчатимуться діти, які живуть у районах червоної зони, де високий показник захворюваності на атипову пневмонію. В інших зонах школи відкриються у звичайному режимі.

Нові правила у школах в умовах коронавірусу

Вхід до закладу освіти і пересування у ньому будуть можливі тільки в масці або респіраторі, проте учні 1-4 класів зможуть перебувати в школі без них.

У регіонах із “помаранчевим” рівнем епідемічної небезпеки педагогам під час занять рекомендується використовувати захисні щитки.

Персонал закладу допускається до роботи за наявності маски, респіратора або захисного щитка і після безконтактної термометрії.

У разі виявлення температури більш 37,2 градусів або ознак гострого респіраторного захворювання співробітник не допускається до закладу.

Перед початком занять педагоги повинні опитувати учнів про самопочуття і наявність симптомів Covid-19.

У разі підтвердження хвороби Covid-19 в одного з учнів, усі інші діти з відповідного класу або групи повинні піти на самоізоляцію.

У навчальних закладах з’являться місця для обробки рук антисептиками, плакати про респіраторну гігієну та етикет кашлю, розмітка на підлозі.

У школах повинні будуть очищати і дезінфікувати поверхні, дверні ручки, столи, місця для сидіння, поручні після занять наприкінці робочого дня; проводити провітрювання протягом не менше 10 хв після кожного заняття.

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Зарплати і пенсії

Мінімальна зарплата

З 1 вересня зросте мінімальна зарплата. Верховна Рада ухвалила законопроект, згідно з яким з осені 2020 року мінімалка буде збільшена до 5 тис. грн.

Також будуть підвищені оклади бюджетникам за всіма тарифними розрядами. Зокрема, щоб зберегти розрив між 1-м тарифним розрядом і мінімальною заробітною платою в 44,5%, Кабмін збільшив ставку за даним розрядом на 123 грн – до 2 225 грн.

Пенсії

У зв’язку з підвищенням мінімальної зарплати зростуть пенсії. У вересні мінімальна виплата зросте для 1,5 млн пенсіонерів.

Тарифи і податки

Ціна на газ для населення у вересні зросте на 45%. У тарифі Місячний газ здорожчає у вересні на 45,2% до 4,7 грн за куб. м. У тарифі Річний ціна на блакитне паливо зросте до 5,24 грн за куб. м. у другій половині вересня (з 16 до 30 числа).

У зв’язку з підвищенням мінімальної зарплати зросте ЄСВ для ФОП. З 1 вересня 2020 року розмір Єдиного соціального внеску становитиме 1 100 грн (3 300 грн в квартал).

Курс долара і ціна на бензин

Передумов для різкого зростання курсу долара немає, заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

З урахуванням карантину обсяги імпорту в Україну знизилися на 18%, а експорт впав лише на 6%. Це зрівняло платіжний баланс держави.

– Відтік валюти з країни зменшився, і це знижує тиск на валютний ринок, – сказав міністр.

Восени ціни на пальне можуть зрости через підвищення закупівельної вартості. Про це розповів аналітик консалтингової компанії А 95 Артем Куюн.

– Пружина між закупівельною ціною і роздрібною стискається щодня. З огляду на зростання закупівельної вартості за останні місяці, восени слід очікувати підвищення цін на бензин, дизельне пальне та автогаз, – зазначив експерт.

Банки

З 1 вересня Нацбанк змінить правила кредитних лімітів на картках. Національний банк встановив вимоги для банків, згідно з якими банки повинні правильно і заздалегідь інформувати клієнтів про кредитний ліміт або його зміну. Також вони повинні правильно показувати кошти на рахунку – вказувати окремо ваші гроші та окремо суму кредитного ліміту.

Усім банкам дозволять приймати сильно зношені банкноти. НБУ дозволив з 1 вересня усім українським банкам приймати і передавати для дослідження в центробанк сильно зношені банкноти, тоді як раніше це могли робити тільки уповноважені банки.

Кордон

З 1 вересня в’їзд до Білорусі здійснюватиметься на підставі закордонного паспорта. З осені для громадян України почнуть діяти нові правила в’їзду на територію Білорусі – для перетину кордону потрібно буде пред’явити закордонний паспорт.

Також у зв’язку з поширенням коронавірусу до 28 вересня Україна закриває кордони для іноземців.

Більше про зміни, які чекають Україну в 2020 році, ви можете дізнатися в матеріалі Фактів ICTV.