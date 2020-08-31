4G з’явився ще на семи станціях метро у Києві – список

У Київському метрополітені 4G доступний ще на семи станціях. Мобільні оператори Київстар, Vodafone Україна та lifecell спільно з компанією Huawei запустили інтернет четвертого покоління у метро та у тунелях між визначеними станціями.

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4G запрацював на таких станціях метро у Києві:

Хрещатик;

Площа Льва Толстого;

Олімпійська;

Палац Україна;

Палац спорту;

Кловська;

Печерська.

Наразі швидкісний інтернет працює вже на 22 станціях метро у Києві з 46. Загалом увесь метрополітен планують покрити мережею 4G до кінця 2020 року.

Найпершою станцією, на якій з’явився інтернет четвертого покоління, стала Академмістечко.

4G у Київському метрополітені

У середині серпня в Києві 4G з’явився на шести станціях метро. Інтернет четвертого покоління став доступний на таких станціях та у тунелях між ними: Університет, Театральна, Контрактова та Поштова площі, Майдан Незалежності, Золоті ворота.

Джерело: Vodafone Україна