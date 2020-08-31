У разі підтвердження коронавірусу у одного або кількох учнів школи, епідеміолог визначає, чи потрібне тестування на Covid-19 усім контактним особам.

У тестуванні усіх учнів та вчителів немає потреби, заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максима Степанова.

– У цьому немає сенсу – щодо контактних осіб. Кінцеве рішення ухвалює безпосередньо епідеміолог, який діє за стандартами МОЗ. Взагалі, усе, що стосується тестування, передбачено в стандарті, – наголосив міністр.

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Алгоритм МОЗ у разі появи симптомів Covid-19 у школяра

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило алгоритм дій для батьків і вчителів у разі виявлення у дитини симптомів коронавірусу.

Після появи перших симптомів на школяра повинні одягнути маску і відвести в окреме приміщення, повідомити батькам, якщо є необхідність – викликати швидку або мобільну бригаду, щоб провести ПЛР-тест.

Рішення про самоізоляцію всіх контактних осіб ухвалює лікар-епідеміолог після отримання позитивного результату тестування.