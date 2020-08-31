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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар та євро знову здорожчали: курс валют на 31 серпня

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 31 серпня.

Курс гривні до долара встановлено на рівні 27,48 грн/$, тобто гривня ослабла на 2 копійки, якщо порівнювати з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 32,73 грн/€, тобто гривня ослабла до євро на 30 копійок.

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Російський рубль трохи подорожчав, його курс становить 0,369 грн.

Курс валют від НБУ на 31.08.2020:

  • 1$ – 27,4759 грн;
  • 1€ – 32,7334 грн;
  • 1 польський злотий – 7,4517 грн;
  • 10 російських рублів – 3,6927 грн.

Курс валют НБУ на 31 серпня 2020 в Україні

Прогноз курсу долара до кінця 2020

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує, що до кінця 2020 року курс долара коливатиметься в районі 27-28 грн, водночас не перевищить позначку 29 грн.

За його словами, навесні через пандемію уряд перестрахувався і заклав  великі курсові та інфляційні показники до бюджету.

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