Дистанційне навчання під питанням: дві тисячі шкіл в Україні без інтернету

В Україні дві тисячі шкіл не підключені до інтернету.

Міністерство цифровий трансформації України спільно з Міністерством освіти і науки направило місцевим адміністраціям лист, в якому йдеться про необхідність підключити навчальні заклади до інтернету за рахунок фінансування з освітньої субвенції.

– В Україні понад 6 тис. шкіл не має оптичного підключення до інтернету, яке необхідно для повноцінного використання можливостей дистанційного навчання. Також ми визначили перелік з 2 тис. шкіл, які потребують першочергового підключення, – заявив заступник міністра цифровий трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Олександр Шелест.

За його словами, підключення шкіл до інтернету – це завдання місцевої влади, а кошти повинні виділятися з обласних бюджетів. Крім того, підключення до мережі може фінансуватися із залишків освітньої субвенції на початок бюджетного періоду.

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За попередніми оцінками, на підключення цих 2 тис. шкіл до інтернет необхідно 700-720 млн грн, водночас залишки освітньої субвенції на 1 січня становили понад 5 млрд грн. Тобто грошей у місцевих бюджетів цілком достатньо, – додав Шелест.

Мінціфри рекомендує підключати школи на швидкость не менше 100 мб/сек.

Дистанційне навчання

В Україні з 1 вересня не працюватимуть винятково ті школи, що належать до адміністративно-територіальних одиниць, у яких встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

Школи з інших трьох зон працюватимуть у звичайному режимі, але з певним переліком правил.

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