У п’ятницю, 28 серпня, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин вирішив здати тест на коронавірус через погіршення самопочуття.

Результат виявився позитивним.

– Далі діяв за протоколом – сімейний лікар, антибіотики і самоізоляція, – написав він соцмережі.

Ганущин попередив усіх, з ким контактував в останні дні.

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Чиновник також розповів, що нині почувається як під час легкої застуди, яка добряче стомлює, “немов 10 км підтюпцем або з рюкзаком в горах”.

Станом на 31 серпня у Львові та області за добу тестування підтвердило коронавірус у 154 людей. Загальна кількість інфікованих сягнула 14 510.

Померли від ускладнень з початку епідемії 394 жителі області, а одужали 4 350 пацієнтів.

В Україні на Covid-19 захворіла ще 2 141 людина, а загалом – 121 215.

Фото: Олександр Ганущин