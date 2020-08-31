У п’ятницю, 28 серпня, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин вирішив здати тест на коронавірус через погіршення самопочуття.
Результат виявився позитивним.
– Далі діяв за протоколом – сімейний лікар, антибіотики і самоізоляція, – написав він соцмережі.
Ганущин попередив усіх, з ким контактував в останні дні.
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Чиновник також розповів, що нині почувається як під час легкої застуди, яка добряче стомлює, “немов 10 км підтюпцем або з рюкзаком в горах”.
Станом на 31 серпня у Львові та області за добу тестування підтвердило коронавірус у 154 людей. Загальна кількість інфікованих сягнула 14 510.
Померли від ускладнень з початку епідемії 394 жителі області, а одужали 4 350 пацієнтів.
В Україні на Covid-19 захворіла ще 2 141 людина, а загалом – 121 215.
Фото: Олександр Ганущин