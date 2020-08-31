Стрімке зростання кількості хворих на коронавірус в Україні ледь не щодня б’є антирекорди, випереджаючи осінній сезон захворюваності на грип. За тиждень інфікованих стало на 12 тис. більше. Сумне лідерство тримають Львівська, Чернівецька та Харківська області, за ними Одеська та Київська.

Також нова проблема з’явилась через святкування Іудейського Нового року Рош га-Шана. Ця ідея категорично не сподобалась жителям Умані і попри хороші прибутки, вони обрали особисту безпеку. Тим паче, що Ізраїль входить до червоного списку країн зі значним поширенням коронавірусу.

Питання про перекриття дороги на Умань обговорювали навіть на сесії міської ради. Та і влада Ізраїлю закликала Володимира Зеленського зробити все, щоб паломники не потрапили цього року на святкування Іудейського Нового року Рош га-Шана. Питання стояло гостро, а тому Кабмін вирішив закрити кордони України для іноземців до 28 вересня, тоді коли Рош га-Шана має закінчитись.

Водночас ще більший скандал розгорівся у Чернівцях, які опинилися в червоній зоні. Близько тисячі підприємців і працівників вийшли з протестом під міську раду. Мітингарі вимагали послаблення обмежень та дозвіл жителям виходити на роботу.

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Окрім того, навчання з першого вересня відбуватиметься у всіх школах, за винятком тих, які знаходяться у червоній зоні. У МОЗ розробили окремі правила: мінімальне пересування учнів між класами, миття рук після кожного уроку, розсадка із дистанцією та спеціальні кімнати-ізолятори, куди відводитимуть дітей із температурою. Якщо хоча б один учень класу захворіє на коронавірус, то на карантин відправлять увесь клас.

Також експерти відзначають, що пандемія може піти на спад ближче до березня. Проте наголошують, що не можуть на це сподіватись однозначно. Адже Україна не пішла за жодним сценарієм розвитку епідемії.

Також вчені КПІ провели дослідження та з’ясували чи вплине початок навчального року в Україні на поширення коронавірусу та сплеск пандемії.

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