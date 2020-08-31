Маріїнський палац відкривається для екскурсій – коли та ціна квитків

Маріїнський палац у Києві, де розташована резиденція президента України, відкриває двері для відвідувачів з 4 вересня.

Щотижня палац можна буде відвідати у п’ятницю, суботу та неділю, з 10:00 до 17:00.

Для того, аби спланувати екскурсію до Маріїнського палацу, варто забронювати на сайті дату та час свого візиту, а перед самим початком екскурсії – придбати квиток.

– Цей палац має довгу та складну історію. Але це також частина української історії. І я вважаю, правильно відкрити двері палацу для всіх людей, всіх українців, щоб кожен зміг торкнутися сторінок цієї історії, – зауважив Володимир Зеленський.

Екскурсія триватиме 45 хвилин, а вартість квитків варіюється від 75 до 150 гривень з людини. При собі обов’язково треба мати паспорт.

Зазначається, щоб безкоштовно відвідати резиденцію президента України можуть діти віком до 7 років.

Екскурсія Маріїнським палацом передбачає огляд картин та подарунків президентів України, а також переговорної та церемоніальної зали.

Історія Маріїнського палацу

Архітектурна пам’ятка побудована у стилі бароко у середині XVIII століття під керівництвом знаменитого італійського архітектора Бартоломео Растреллі.

Під час пожеж 1812 та 1819 років палац було частково зруйновано, а після приходу більшовиків у 1918 році його було “переобладнано” під в’язницю.

Пустка в радянські часи змінилася на резиденцію президента України у 1991 році.

Усі офіційні зустрічі, саміти та прийоми іноземних делегацій відбувалися саме у Маріїнському палаці.

У 2017 році палац було відчинено після 15-річної реставрації.