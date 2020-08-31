23 депутати Верховної Ради захворіли на коронавірус. Також хворіє семеро працівників Апарату ВР.

Про це заявив спікер Дмитро Разумков у ході засідання погоджувальної ради.

Разумков звернувся до представників усіх депутатських фракцій і груп і до голів комітетів щодо дотримання маскового режиму.

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– Мене трохи дивувала ситуація на останньому засіданні. Коли ви виходите виступати – питань нема, знімайте маску, але потім у залі треба бути у ній, – заявив Разумков.

30 серпня Covid-19 підтвердили у нардепа Слуги народу Степана Чернявського. Він госпіталізований і перебуває у стаціонарі лікарні.

Робота Верховної Ради у карантин

З метою дотримання необхідних протиепідемічних заходів Верховна Рада працюватиме у режимі пленарних засідань, однак за новим графіком – з 10.00 до 15.00.

У приміщеннях будівлі, де засідають парламентарі, регулярно проводять дезінфекцію. Водночас у залах та кулуарах діє масковий режим.