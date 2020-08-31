Погода на 1 вересня в Україні потішить сонцем і теплом, проте будуть населені пункти, де у перший осінній день пройдуть дощі.

Факти ICTV підготували попередній прогноз погоди на День знань.

У вівторок, 1 вересня, погода у Києві буде теплою і без опадів. У місті буде сонячно, температура вдень підніметься від +27° до +29°.

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Погода у регіонах України на 1 вересня:

Вінниця – мінлива хмарність, від +29° до +31°;

Дніпро – мінлива хмарність, від +32° до +34°;

Донецьк – мінлива хмарність, від +32° до +34°;

Житомир – мінлива хмарність, від +27° до +29°;

Запоріжжя – мінлива хмарність, +30° до +34°;

Івано-Франківськ – дощі з грозами, від +22° до +24°;

Кропивницький – мінлива хмарність, від +32° до +34°;

Луганськ – мінлива хмарність, від +32° до +33°;

Луцьк – дощі з грозами, від +22° до +24°;

Львів – дощі з грозами, від +22° до +24°;

Миколаїв – мінлива хмарність, від +30° до +35°;

Одеса – мінлива хмарність, +31° до +33°;

Полтава – мінлива хмарність, від +31° до +33°;

Рівне – мінлива хмарність, від +22° до +24°;

Суми – мінлива хмарність, від +28° до +30°;

Тернопіль – дощі з грозами, від +22° до +24°;

Ужгород – дощі з грозами, від +23° до +25°;

Харків – мінлива хмарність, від + 32° до +34°;

Херсон – мінлива хмарність, від +33° до +35°;

Хмельницький – мінлива хмарність, від +25° до +27°;

Черкаси – мінлива хмарність, від +29° до +31°;

Чернігів – мінлива хмарність, від +27° до +29°;

Чернівці – мінлива хмарність, від +26° до +28°.

Погода у вересні 2020

За прогнозами синоптиків, погода у вересні 2020 буде теплою і сонячною.

Літо затримається в Україні до кінця першого осіннього місяця.

Відносно теплою буде і зима.