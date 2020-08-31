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Факти / Україна

Переважно сонячно: погода на 1 вересня в Україні

Погода на 1 вересня в Україні потішить сонцем і теплом, проте будуть населені пункти, де у перший осінній день пройдуть дощі.

Факти ICTV підготували попередній прогноз погоди на День знань.

У вівторок, 1 вересня, погода у Києві буде теплою і без опадів. У місті буде сонячно, температура вдень підніметься від +27° до +29°.

Читайте: У яких регіонах і містах діти підуть до школи 1 вересня – правила МОЗ

Погода у регіонах України на 1 вересня:

  • Вінниця – мінлива хмарність, від +29° до +31°;
  • Дніпро – мінлива хмарність, від +32° до +34°;
  • Донецьк – мінлива хмарність, від +32° до +34°;
  • Житомир – мінлива хмарність, від +27° до +29°;
  • Запоріжжя – мінлива хмарність, +30° до +34°;
  • Івано-Франківськ – дощі з грозами, від +22° до +24°;
  • Кропивницький – мінлива хмарність, від +32° до +34°;
  • Луганськ – мінлива хмарність, від +32° до +33°;
  • Луцьк – дощі з грозами, від +22° до +24°;
  • Львів – дощі з грозами, від +22° до +24°;
  • Миколаїв – мінлива хмарність, від +30° до +35°;
  • Одеса – мінлива хмарність, +31° до +33°;
  • Полтава – мінлива хмарність, від +31° до +33°;
  • Рівне – мінлива хмарність, від +22° до +24°;
  • Суми – мінлива хмарність, від +28° до +30°;
  • Тернопіль – дощі з грозами, від +22° до +24°;
  • Ужгород – дощі з грозами, від +23° до +25°;
  • Харків – мінлива хмарність, від + 32° до +34°;
  • Херсон – мінлива хмарність, від +33° до +35°;
  • Хмельницький – мінлива хмарність, від +25° до +27°;
  • Черкаси – мінлива хмарність, від +29° до +31°;
  • Чернігів – мінлива хмарність, від +27° до +29°;
  • Чернівці – мінлива хмарність, від +26° до +28°.

Карта погода 1 вересня

Погода у вересні 2020

За прогнозами синоптиків, погода у вересні 2020 буде теплою і сонячною.

Літо затримається в Україні до кінця першого осіннього місяця.

Відносно теплою буде і зима.

Джерело: Укргідрометцентр

Фото: Dreamstime

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