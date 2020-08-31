Погода на 1 вересня в Україні потішить сонцем і теплом, проте будуть населені пункти, де у перший осінній день пройдуть дощі.
Факти ICTV підготували попередній прогноз погоди на День знань.
У вівторок, 1 вересня, погода у Києві буде теплою і без опадів. У місті буде сонячно, температура вдень підніметься від +27° до +29°.
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Погода у регіонах України на 1 вересня:
- Вінниця – мінлива хмарність, від +29° до +31°;
- Дніпро – мінлива хмарність, від +32° до +34°;
- Донецьк – мінлива хмарність, від +32° до +34°;
- Житомир – мінлива хмарність, від +27° до +29°;
- Запоріжжя – мінлива хмарність, +30° до +34°;
- Івано-Франківськ – дощі з грозами, від +22° до +24°;
- Кропивницький – мінлива хмарність, від +32° до +34°;
- Луганськ – мінлива хмарність, від +32° до +33°;
- Луцьк – дощі з грозами, від +22° до +24°;
- Львів – дощі з грозами, від +22° до +24°;
- Миколаїв – мінлива хмарність, від +30° до +35°;
- Одеса – мінлива хмарність, +31° до +33°;
- Полтава – мінлива хмарність, від +31° до +33°;
- Рівне – мінлива хмарність, від +22° до +24°;
- Суми – мінлива хмарність, від +28° до +30°;
- Тернопіль – дощі з грозами, від +22° до +24°;
- Ужгород – дощі з грозами, від +23° до +25°;
- Харків – мінлива хмарність, від + 32° до +34°;
- Херсон – мінлива хмарність, від +33° до +35°;
- Хмельницький – мінлива хмарність, від +25° до +27°;
- Черкаси – мінлива хмарність, від +29° до +31°;
- Чернігів – мінлива хмарність, від +27° до +29°;
- Чернівці – мінлива хмарність, від +26° до +28°.
Погода у вересні 2020
За прогнозами синоптиків, погода у вересні 2020 буде теплою і сонячною.
Літо затримається в Україні до кінця першого осіннього місяця.
Відносно теплою буде і зима.