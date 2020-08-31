Володимир Зеленський виступив на з’їзді партії Слуга народу. Президентові передали слово після виступу голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

На початку свого виступу Зеленский сказав, що перший рік роботи парламенту був непростим і розслаблятися ще зарано.

Потім президент перерахував найголовніші перемоги Ради, які сталися завдяки партії Слуга народу.

Окрім цього Зеленський наголосив, що сподівається, що найближчим часом Рада ухвалить у другому читанні закон про всеукраїнський референдум.

– Ми разом з народом писали програму, разом з народом України перемагали старих політиків, обіцяли народовладдя через референдум, і це ще один важливий пункт програми, який варто зробити. Перший закон, необхідний для цього, готовий до другого читання і найближчим часом буде розглянуто українським парламентом, – сказав він.

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Зеленський підкреслив, що вперше в історії України будуть питати думку громадян на загальнонаціональному рівні.

– І саме ти будеш формувати порядок денний з ключових питань, вирішувати, що добре, а що погано, що потрібно країні, а що – ні. І ми разом, як наші предки століття тому, спільно вирішуватимемо всі важливі і дуже складні завдання , – вказав він.

Президент України вкотре наголосив, що Україна – це наш дім, і лише разом ми зможемо збудувати нашу країну.

Місцеві вибори в Україні припадають на останню неділю жовтня. Цьогоріч це 25 число.

Чергові та перші вибори депутатів місцевих рад організовуватимуть і проводитимуть за новою виборчою системою.