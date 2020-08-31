Перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко допускає проведення зустрічі з заступником глави української делегації в Тристоронньої контактній групі Донбасом Вітольдом Фокіним в зв’язку з його заявами.

– Ми спілкувалися кілька годин з Кравчуком (главою української делегації в ТКГ, – Ред.) за закритими дверима, дуже багато зрозуміли про цей процес, краще відчули один одного, – сказав він.

Також Корнієнко допустив можливість такої зустрічі з Фокіним.

– Ми з Фокіним ще не спілкувалися … можливо, плануємо, – додав депутат.

Що сказав Фокін

Фокін заявив, що “і з тієї, і з тієї сторони було скоєно багато злочинів, які в кінцевому підсумку повинні бути розслідувані, а винні понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція – треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а найкраще вього Донбасу “.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає заяву Фокіна про загальну амністію учасників незаконних збройних формувань, що не відповідає національним інтересам.

Фокін у ТКГ

18 серпня Вітольда Фокіна було призначено першим заступником голови делегації України в Тристоронній контактній групі.

Йому доручили відповідати за взаємодію з представниками Донбасу, яких Україна залучила до роботи у групі.

Леонід Кравчук вважає, що на своїй посаді Фокін зможе відновити втрачений діалог між мешканцями так званих ЛНР та ДНР із переселенцями, які проживають на підконтрольній Україні території.